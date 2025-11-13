Экономика и бизнес 13.11.2025 в 17:20

Бюджет Бурятии на 2026 год зависит от федеральной помощи и роста зарплат

Собственные доходы региона составят 55 миллиардов, почти половину бюджета займут дотации
Текст: Станислав Сергеев
Бюджет Бурятии на 2026 год зависит от федеральной помощи и роста зарплат
Фото: архив «Номер один»
Народный Хурал Бурятии рассмотрел в первом чтении проект республиканского бюджета на 2026 год. Его общая доходная часть запланирована на уровне 126,5 миллиарда рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы республики составят лишь 54,9 миллиарда рублей. Более 56% поступлений, или 71,5 миллиарда рублей, составят дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета.

Основной рост собственных доходов обеспечит налог на доходы физических лиц. В 2026 году его поступления прогнозируются в размере 24,7 миллиарда рублей, что на 13,7% превышает показатели 2025 года. Этот рост связан с ожидаемым увеличением фонда заработной платы. Налог на прибыль организаций, напротив, снизится на 9% — до 7,7 миллиарда рублей. Снижение связано с трудностями в угольной отрасли и на железнодорожном транспорте, а также с работой Улан-Удэнского авиазавода в рамках гособоронзаказа.

Значительный вклад в бюджет продолжает вносить добывающая отрасль. Поступления налога на добычу полезных ископаемых прогнозируются на уровне 3,7 миллиарда рублей, что на 12,6% выше показателей 2025 года. Рост обеспечен в первую очередь за счет добычи золота, цена на которое значительно выросла.

В структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю занимают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 34,3 миллиарда рублей. Субсидии бюджетам бюджетной системы составят 27,8 миллиарда рублей. Они будут направлены на развитие дорожного хозяйства, модернизацию очистных сооружений на Байкале и реализацию мероприятий по снижению выбросов.

Проект бюджета сохраняет социальную направленность, но формируется в условиях напряженной экономической ситуации. Как ранее отмечал председатель комитета по бюджету Александр Бардунаев, для сбалансированности бюджета приходится прибегать к заимствованиям — объем государственного долга республики в 2026 году ожидается на уровне 48 миллиардов рублей.
Следующая новость
