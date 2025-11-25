Китайцы получат месторождение за путь в Китай

Правительство Тувы начало обсуждение с китайскими компаниями возможность их участия в строительстве железной дороги Курагино — Кызыл с продлением до монгольской границы, сообщил РБК спецпредставитель главы республики Владимир Донских.

Как пояснил чиновник, проект китайских партнеров предполагает обеспечение строительства железнодорожной и при необходимости энергетической инфраструктуры на территории России взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Тувы.

Так, строительство электрифицированной железной дороги будет осуществляться в обмен на предоставление китайским партнерам права разработки имеющихся на территории республики месторождений «критически важных элементов», в том числе редкоземельных металлов.

Как пояснили РБК в РЖД, сейчас «под эгидой» Минпромторга ведется разработка предварительного ТЭО по оценке целесообразности формирования ЦЕТК через Монголию и Западный Китай, предусматривающего строительство железнодорожной линии Курагино — Кызыл — Цаган-Толгой и далее по территории Монголии до границы с Китаем.