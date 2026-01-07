Экономика и бизнес 07.01.2026 в 12:43

В Иркутске собрали 20 новых авиалайнеров

Сборка новых самолетов позволит уменьшить растущий дефицит лайнеров и обуздать цены на перевозки

Текст: Иван Иванов
Иркутский авиационный завод активно наращивает производственные мощности для будущего серийного выпуска самолетов МС-21. В настоящее время в цехах предприятия находятся в разной степени готовности 20 лайнеров. Об этом сообщили «Известия».

Как отмечается, передача первых 18 уже законтрактованных самолетов МС-21 состоится сразу после завершения всех сертификационных испытаний и получения официального одобрения их результатов от Росавиации.

Ранее, как сообщил «Коммерсант», глава Росавиации Дмитрий Ядров актуализировал прогноз по сокращению парка авиакомпаний: пессимистический сценарий предполагает выбытие к 2030 году 230 российских самолетов и 109 иностранных. Закупки новых авиалайнеров вот уже несколько лет не осуществляются из-за западных санкций и авиапарк  стремительно стареет.

Сегодняшнее увеличение цен на авиабилеты в стране во многом объясняется нехваткой авиалайнеров для дальних перевозок.

