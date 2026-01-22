Экономика и бизнес 22.01.2026 в 10:14

Центр протезирования для участников СВО в Улан-Удэ запустят в 2026 году

Здание будет модульным
Текст: Карина Перова
Центр протезирования для участников СВО в Улан-Удэ запустят в 2026 году
Фото: freepik.com

Запустить новый межрегиональный Центр протезирования для участников специальной военной операции в Улан-Удэ планируют уже в нынешнем году. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии. Одноэтажное здание модульного типа разместится рядом с Центром восточной медицины. Вместимость объекта составит 50 человек в смену.

Республика получила на создание учреждения порядка 200 млн рублей в рамках Единой дальневосточной президентской субсидии. В центре будут изготавливать современные протезы, восстанавливать пациентов после серьёзных травм и поддерживать ветеранов СВО. Примечательно, что получить помощь смогут не только жители Бурятии, но и соседних регионов.

По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Тимура Цыренжапова, весной подрядчик начнет поставку модульной конструкции на стройплощадку. Он заверил, что сборка здания займет сравнительно немного времени. Современное оснащение – от оборудования и тренажёров до систем протезирования – для будущего объекта поставит «Центр инноваций в травматологии и ортопедии» при поддержке госкорпорации «Ростех».

«Республика уже имеет практику возведения подобных объектов – в прошлом году мы возвели сразу четыре модульные поликлиники. На этот год также запланировано строительство приёмного отделения БСМП и поликлиники № 3 по улице Жердева – также из быстровозводимых модулей», - отметил министр.

Ранее «Номер один» сообщал, что соглашение о возведении центра протезирования было подписано в декабре 2025 года в Совете Федерации при участии спикера Валентины Матвиенко, генерального директора «Ростех» Сергея Чемезова, заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и главы Бурятии Алексея Цыденова.

Теги
центр протезирования

