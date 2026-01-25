Экономика и бизнес 25.01.2026 в 11:40

В Бурятии к 2029 году обещают открыть курорт за 1,5 млрд рублей

Комплекс возведут в парковой зоне курорта «Аршан»
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Тункинском районе Бурятии, в парковой зоне курорта «Аршан», построят четырехэтажный отель и 20 коттеджей с летним бассейном, спортивными площадками и банями с подогреваемым чаном. Возведением займется компания «Курорт Аршан» (учредитель – ООО «Курорты Бурятии») в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Стоимость проекта составит 1,5 млрд рублей, отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Гостиничный комплекс площадью 10 тыс. кв. м. рассчитан на одновременное проживание порядка 240 человек. Первых посетителей планируют принять в 2029 году. Также подчеркивается, что этот объект создаст 133 рабочих места.

На территории отеля разместятся лобби-бар, ресторан, многофункциональный зал, СПА-комплекс и медицинский центр. Площадь 20 коттеджей составит от 40 до 140 кв. м.

По словам генерального директора ООО «Курорты Бурятии» Геннадия Бандеева, гостям будут доступны лечебно-оздоровительные услуги, включая физиопроцедуры, спелео-, фито- и ароматерапию, а также СПА-комплекс с аквазоной и саунами. Особое внимание уделят программам, направленным на детское оздоровление и повышение иммунитета.

«При поддержке КРДВ в регионе реализуется 6 инвестиционных проектов в сфере туризма. Резиденты ТОР «Бурятия» ведут модернизацию курортов «Аршан» и «Горячинск». Ведется освоение южного побережья Байкала. В селе Выдрино, на границе с Иркутской областью, резиденты ТОР реализуют ряд крупных проектов. Инвесторы создают туристический кластер с гостиницами, спа-центрами, безопасными пляжами и другой современной инфраструктурой», - прокомментировал директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.

