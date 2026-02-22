Экономика и бизнес 22.02.2026 в 09:43

В Монголии число российских туристов выросло на 25%

2025 год стал рекордным для туристических прибытий из России в Монголию
Текст: Иван Иванов
В Монголии число российских туристов выросло на 25%
Фото: архив «Номер один»

Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар высоко оценил значительный рост числа российских туристов, прибывающих в страну. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ». Эта тенденция, как было отмечено на официальном сайте главы правительства, является ключевым драйвером экономического развития Монголии. По итогам текущего года, туристический сектор страны демонстрирует впечатляющие результаты: общая выручка достигла 700 миллионов долларов США. Число иностранных туристов превысило 847 200 человек.

Особенно выделяется увеличение въездного турпотока из Российской Федерации. По данным премьер-министра, количество российских граждан, посетивших Монголию, возросло на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель свидетельствует о возросшем интересе россиян к уникальным природным и культурным достопримечательностям Монголии, а также об эффективности мер, принимаемых правительством для стимулирования туризма.

Г. Занданшатар подчеркнул, что данный успех является результатом комплекса мер, направленных на улучшение туристической инфраструктуры, упрощение визовых процедур и развитие транспортного сообщения.

