Итоги Бурятии за 2025 год на фоне отчета правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Глава кабмина назвал инфляцию одним из самых серьезных вызовов, но подчеркнул, что совместные меры правительства и Банка России позволили замедлить рост цен до 5,6% по итогам года. При этом ВВП России за три года вырос более чем на 10%, что соответствует общемировому уровню, несмотря на внешнее давление и тарифные войны.«Вместе мы прошли сложнейшие этапы. Преодолевали последствия глобальной пандемии и влияния санкций, помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед», — обратился Мишустин к депутатам, поблагодарив их за совместную работу.Особое внимание в отчете было уделено социальной поддержке. С 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 27 тысяч рублей, что затронуло более 4,5 млн граждан. Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме — 2,2%. Правительство обеспечило старт новых национальных проектов, ориентированных на технологическое лидерство, продолжилась масштабная модернизация инфраструктуры.Как эти процессы отразились на Бурятии?По словам эксперта, председателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, республика демонстрирует позитивную динамику, во многом совпадающую с общероссийскими трендами.«Уровень безработицы в Бурятии достиг рекордно низких значений — всего 0,3% по итогам 2025 года. Это даже ниже, чем в среднем по стране. Жителям предлагается более 12 тысяч вакансий, и 60% обратившихся в службу занятости успешно трудоустраиваются», — отмечает эксперт.Промышленный комплекс республики показывает уверенный рост. По данным Бурятстата, за девять месяцев 2025 года индекс промышленного производства достиг 107,9%. Главный драйвер — добывающая отрасль, где рост составил 29,4%. Особенно впечатляет динамика в добыче угля (плюс 34,6%) и металлических руд (плюс 27,3%).«Важно, что рост идет именно в реальном секторе экономики. При этом строительная отрасль республики показала просто феноменальный результат — объем работ вырос на 47,3%, введено 522 тысячи квадратных метров жилья», — комментирует Думнова.Что касается инфляции, то в Бурятии цены в октябре 2025 года росли медленнее общероссийских — всего на 0,4% за месяц. Годовая инфляция в республике составила 9,5%. Заработные платы растут опережающими темпами: в августе 2025 года номинальная зарплата увеличилась на 16,1%, достигнув в среднем 75,6 тысячи рублей. С учетом инфляции реальный рост составил 5,1%.Отдельно эксперт отмечает реализацию социальных обязательств. В 2025 году отделение Социального фонда по Бурятии назначило единое пособие 48 тысячам семей на 100 тысяч детей. Беременные женщины и семьи с детьми получают выплаты от 9,4 до 21 тысячи рублей в зависимости от нуждаемости.«Благодаря инициативам правительства и поддержке Президента, у нас выстроена целостная система поддержки семей с детьми, участников СВО и их семей. МРОТ в Бурятии с учетом районных коэффициентов составляет от 35 до 51 тысячи рублей в зависимости от территории, что значительно выше федерального уровня», — подчеркивает Татьяна Думнова.С 2026 года в республике, как и по всей стране, действует обновленный МРОТ в 27 093 рубля, но с учетом северных и районных надбавок реальный минимальный порог оплаты труда в Улан-Удэ достигает 40,6 тысячи рублей, а в северных районах — почти 60 тысяч.