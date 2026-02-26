Экономика и бизнес 26.02.2026 в 09:54

Итоги Бурятии за 2025 год на фоне отчета правительства России

Михаил Мишустин представил в Государственной Думе ежегодный отчет
A- A+
Текст: Иван Иванов
Итоги Бурятии за 2025 год на фоне отчета правительства России
Фото: правительство России
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Глава кабмина назвал инфляцию одним из самых серьезных вызовов, но подчеркнул, что совместные меры правительства и Банка России позволили замедлить рост цен до 5,6% по итогам года. При этом ВВП России за три года вырос более чем на 10%, что соответствует общемировому уровню, несмотря на внешнее давление и тарифные войны.

«Вместе мы прошли сложнейшие этапы. Преодолевали последствия глобальной пандемии и влияния санкций, помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед», — обратился Мишустин к депутатам, поблагодарив их за совместную работу.

Особое внимание в отчете было уделено социальной поддержке. С 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 27 тысяч рублей, что затронуло более 4,5 млн граждан. Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме — 2,2%. Правительство обеспечило старт новых национальных проектов, ориентированных на технологическое лидерство, продолжилась масштабная модернизация инфраструктуры.

Как эти процессы отразились на Бурятии?

По словам эксперта, председателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, республика демонстрирует позитивную динамику, во многом совпадающую с общероссийскими трендами.

«Уровень безработицы в Бурятии достиг рекордно низких значений — всего 0,3% по итогам 2025 года. Это даже ниже, чем в среднем по стране. Жителям предлагается более 12 тысяч вакансий, и 60% обратившихся в службу занятости успешно трудоустраиваются», — отмечает эксперт.

Промышленный комплекс республики показывает уверенный рост. По данным Бурятстата, за девять месяцев 2025 года индекс промышленного производства достиг 107,9%. Главный драйвер — добывающая отрасль, где рост составил 29,4%. Особенно впечатляет динамика в добыче угля (плюс 34,6%) и металлических руд (плюс 27,3%).

«Важно, что рост идет именно в реальном секторе экономики. При этом строительная отрасль республики показала просто феноменальный результат — объем работ вырос на 47,3%, введено 522 тысячи квадратных метров жилья», — комментирует Думнова.

Что касается инфляции, то в Бурятии цены в октябре 2025 года росли медленнее общероссийских — всего на 0,4% за месяц. Годовая инфляция в республике составила 9,5%. Заработные платы растут опережающими темпами: в августе 2025 года номинальная зарплата увеличилась на 16,1%, достигнув в среднем 75,6 тысячи рублей. С учетом инфляции реальный рост составил 5,1%.

Отдельно эксперт отмечает реализацию социальных обязательств. В 2025 году отделение Социального фонда по Бурятии назначило единое пособие 48 тысячам семей на 100 тысяч детей. Беременные женщины и семьи с детьми получают выплаты от 9,4 до 21 тысячи рублей в зависимости от нуждаемости.

«Благодаря инициативам правительства и поддержке Президента, у нас выстроена целостная система поддержки семей с детьми, участников СВО и их семей. МРОТ в Бурятии с учетом районных коэффициентов составляет от 35 до 51 тысячи рублей в зависимости от территории, что значительно выше федерального уровня», — подчеркивает Татьяна Думнова.

С 2026 года в республике, как и по всей стране, действует обновленный МРОТ в 27 093 рубля, но с учетом северных и районных надбавок реальный минимальный порог оплаты труда в Улан-Удэ достигает 40,6 тысячи рублей, а в северных районах — почти 60 тысяч.

Все новости

Беременная женщина в Улан-Удэ попала в ДТП
26.02.2026 в 09:56
Итоги Бурятии за 2025 год на фоне отчета правительства России
26.02.2026 в 09:54
В Бурятии сельчане жалуются на состояние Карасунского моста
26.02.2026 в 09:50
В Бурятии пьяные женщины на машине врезались в дом
26.02.2026 в 09:46
В Улан Удэ стартовал Байкальский курортный форум
26.02.2026 в 09:37
Мошенники прошлись по кредитным картам жителей Бурятии
26.02.2026 в 09:32
На севере Бурятии хулиганы разбомбили ледовый городок
26.02.2026 в 09:22
Юный пловец из Бурятии завоевал сразу 6 наград
26.02.2026 в 09:06
Пойманный в Бурятии браконьер избежал суда уехав на СВО
26.02.2026 в 09:04
Мошенники на сайтах знакомств
26.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Улан Удэ стартовал Байкальский курортный форум
Форум «Здоровье через традиции и инновации» проходит с 25 по 26 февраля
26.02.2026 в 09:37
Монгольские компании выйдут на лондонскую биржу
Это позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций в разработку новых месторождений
25.02.2026 в 18:10
Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году
Наибольший объем работ будет выполнен на участках в Иркутской области и Бурятии
25.02.2026 в 17:31
«Байкал» совершил свой первый полёт
Испытания нового «кукурузника» выходят на финишную прямую
24.02.2026 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru