Великобритания поможет Монголии построить метро

В министерстве иностранных дел Монголии состоялась 16-я встреча представителей Монголии и Великобритании за круглым столом.

На данной встрече монгольскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Г.Амартүвшин, Британскую делегацию – министр по делам Индо-Тихоокеанского региона министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сима Малхотра. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».

В ходе встречи стороны отметили активное развитие отношений и сотрудничества между Монголией и Великобританией, а также подчеркнули важность сохранения частоты политических переговоров, доведения двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего партнерства, полного использования существующих возможностей расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, инвестиции, особенно в области культуры, образования. В этой связи стороны достигли договоренности об интенсификации сотрудничества в сфере гражданского общества, образования, торговли, инвестиции, критически важных минералов и в реализации проекта строительства метро в Улан-Баторе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам изменения климата, энергетического перехода и другим актуальным международным вопросам, выразили намерение продолжать сотрудничество, направленное на успешную организацию в Монголии 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в августе этого года.