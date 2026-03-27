Частных новостроек в Бурятии стало меньше

В январе-феврале ввод жилья на территории нашей республики рухнул на треть по сравнению с прошлым годом, а количество построенных индивидуальных домов сократилось более чем вдвое. Однако, вопреки тревожной статистике, местные девелоперы продолжают возводить сотни тысяч квадратных метров - их активность выглядит аномальной на фоне Иркутской области и Забайкальского края. «Номер один» разобрался в том, как уживаются падение и стройка и что ждать от рынка недвижимости в ближайшее время.Не знаем, как обстоят дела со стройками, которые финансируются за счет бюджетных ассигнований (школы, театры, поликлиники и т. д.), возможно, этот сегмент строительства чувствует себя неплохо, несмотря на дефицит бюджетов Бурятии и России. Но вот с жильем, которое возводится практически полностью за счет частных денег, ситуация складывается крайне сложная. Пока не будем говорить, что начался кризис. Есть шанс, что с наступлением устойчивой теплой погоды и возможным смягчением антироссийских санкций жилищное строительство все же наберет обороты.- В январе феврале 2026 на территории Республики Бурятия введено в эксплуатацию 325 жилых домов, - отметил Бурятстат.В январе феврале прошлого года в регионе ввели 746 домов. Как видим, произошло мощное падение. В пересчете на квадратные метры тоже зафиксировано снижение: с прошлогодних 137,7 тыс. квадратных метров за тот же период до сегодняшних 91,1 тыс. «квадратов» - минус 33%.Тревожно выглядит и снижение удельной доли жилья, построенного населением (как за счет собственных средств, так и привлеченных, в том числе на садоводческих участках). За два месяца прошлого года люди построили 730 жилых домов, а сейчас - только 312. Год назад площадь построенных в республике домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляла 69,2% от общей площади, введенной за два месяца. Сейчас - лишь около 43%.- В январе феврале 2026 объемы жилищного строительства в сельской местности уменьшились в 2,2 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городской местности - в 1,3 раза, - детализировали текущее положение в Бурятстате.По итогам двух последних месяцев показатели аналогичного периода прошлого года смогли превзойти только Бичурский, Джидинский, Кижингинский и Окинский районы. У всех остальных - недобор. В числе лидеров роста - кижингинцы: с 167 до 411 «квадратов». На таком фоне те же закаменцы, упавшие с былых 1236 квадратных метров жилья до 314 «квадратов», выглядят грустновато.Густонаселенный Иволгинский район продемонстрировал падение введенной площади жилья на 55%. Кабанский «просел» примерно на треть. Тункинцы построили 1254 квадратных метра вместо прошлогодних 2310. И так далее. В столице республики за январь февраль текущего года построили 80,8% жилья от уровня прошлого года.Единственное, что непонятно - Бурятстат не обнародовал сведения по Муйскому району.Хотя показатели, как видим, падают, строительные компании Бурятии продолжают реализовывать свои проекты. Как сообщает федеральная Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), в регионе реализуются проекты строительства 687 тыс. квадратных метров жилой площади. Из этого объема 525 тыс. «квадратов» девелоперы выставили на продажу, реализовав, по последней информации, 335 тысяч. По остальному объему запланированного жилья продажи пока не открыты.Стоимость одного квадратного метра, по данным, опубликованным в проектных декларациях ЕИСЖС, составляет в Бурятии 125 880 рублей. Объем привлеченных средств - 42,23 млрд рублей.Активность девелоперов в нашем регионе выглядит аномальной на фоне иркутян и забайкальцев.В Иркутской области проживает более 2,3 млн человек, и сегодня девелоперы реализуют там проекты по строительству лишь 864 тыс. «квадратов» жилья. Хотя планы по сносу зон советских бараков и строительству на освобожденных землях высоток тоже вынашиваются - к примеру, в Иркутске.Стоимость одного квадратного метра у застройщиков в соседней области - 160 276 рублей. Львиная доля квартир в строящихся домах также выставлена на продажу, но продано всего 30% из них. В итоге объем привлеченных застройщиками средств в области оказался меньше, чем в Бурятии.В Забайкальском крае, который также превышает Бурятию по численности населения, строительные фирмы ведут проекты по возведению квартир со смехотворными 355 тыс. «квадратов» жилой площади. Разница в масштабах бурятских девелоперов и забайкальских удивляет.При этом стоимость одного квадратного метра у застройщиков края выше даже иркутской - 170 102 рубля. Однако суммарно застройщики не привлекли даже 30 млрд рублей.Таким образом, можно сказать, что главный строительный парадокс нашей республики заключается в резком контрасте между официальной статистикой, фиксирующей обвальное падение ввода жилья, и беспрецедентной активностью местных девелоперов, которые не только продолжают возводить сотни тысяч квадратных метров, но и опережают по этому показателю более крупные соседние регионы.С одной стороны, мы видим глубинное сжатие сегмента индивидуального жилищного строительства и общее сокращение сданных квадратных метров, с другой - концентрацию ресурсов на масштабных проектах многоквартирных домов, где уже привлечены миллиарды рублей.Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, сможет ли девелоперская активность преодолеть инерцию спада, вызванную экономическими факторами и сезонностью, и произойдет ли долгожданное восстановление спроса, особенно в секторе ИЖС, с приходом тепла и с возможной стабилизацией внешних условий.