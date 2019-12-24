В Бурятии руководителя «Закаменска» оштрафовали за задержку зарплаты

Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в АО «Закаменск», которое занимается добычей полезных ископаемых.
«Вопреки Трудовому кодексу РФ заработная плата всем работникам предприятия за август 2019 года выплачена с нарушением срока, установленного правилами внутреннего трудового распорядка, с задержкой», сообщили в надзорном ведомстве.
За это и.о. гендиректора предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее на предприятии прокурорская проверка выявила нарушения законодательства об охране труда
.
«Не всем работникам организации выдавались средства индивидуальной защиты либо они выдавались с истекшим сроком годности. На предприятии отсутствовало помещение, укомплектованное аптечками для оказания первой медицинской помощи. В нарушение приказа Минздрава не производилась индексация компенсационной выплаты на приобретение молока за вредные условия работы», рассказали тогда в прокуратере.
АО «Закаменск» известно в Бурятии как исполнитель контрактов на ликвидацию экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Всего с 2011 года на эти цели она получила порядка 1,7 миллиарда бюджетных рублей. В феврале 2017 года АО «Закаменск» стало победителем торгов на выполнение работ по ликвидации последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская. Стоимость этого контракта составляла 1,2 млрд рублей.
В начале октября этого года АО «Закаменск» сменило юридический адрес
. Предприятие, с 2009 года зарегистрированное в Закаменске, теперь располагается в Москве на ул. Искры.
Фото: «Номер один»
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