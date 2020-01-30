Депутата Хурала Бурятии заставили заплатить налоги

Михаил Гергенов задолжал в бюджет более миллиона рублей





Верховный суд Бурятии поставил точку в споре бизнесмена, депутата Хурала Бурятии Михаила Гергенова и налоговой службы. Решение оказалось не в пользу предпринимателя.

Тяжба между налоговиками и бизнесменом шла с прошлого года. В иске МРИ ФНС №2 указало, что Михаил Гергенов, обладатель большого количества земельных участков и объектов недвижимости, не заплатил налог на имущество физических лиц за 2017 год в размере 392 тысячи рублей и земельный налог за 2017 год на сумму 945 тысяч рублей.На суде представитель бизнесмена возражал против иска. По его словам, Михаил Гергенов не получал уведомлений от налоговой службы о необходимости уплаты этих налогов, а налог на имущество рассчитан неверно.Однако суд доводы депутата посчитал несостоятельными.«Представленные расчеты произведены истцом правильно. Налоговые уведомления направлены налогоплательщику через личный кабинет в установленные законом сроки, и Гергенов, являясь налогоплательщиком, обязан своевременно уплачивать налоги и сборы», сообщили в суде.Верховный суд Бурятии оснований для отмены решения районного суда не нашел и оставил его в силе.Фото: «Номер один»