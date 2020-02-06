Аграрная мафия завезла в Бурятию скот из зараженной Калмыкии

Операцию провернули, прикрывшись подписью покойника





Пока страны перекрывают границы и сообщения с Китаем, где бушует коронавирус, для другого вируса, поражающего крупный рогатый скот узелковым (нодулярным) дерматитом, наоборот, открыли административные границы российских регионов. Как «Номер один» уже предупреждал, 20 января 2020 года партия из 719 голов крупного рогатого скота из неблагополучной по вирусному заболеванию «нодулярный дерматит» Калмыкии все же поступила в Бичурский район для последующего реэкспорта в Казахстан.

Сомнительную спецоперацию, ставящую под угрозу эпидемиологическое благополучие скота в Бурятии, провели в короткие сроки под прикрытием высокопоставленных федеральных лоббистов. Причем время скандального завоза выбрано не случайно – в момент, когда российская ветеринарная служба подверглась реорганизации, а контроль за перемещением скота по России ослаб в связи с новогодними праздниками.Бурятию не в первый раз цинично используют как отстойник для разного рода схем, «полигонов» и «спецопераций». Так, в «лихие 90-е» олигарх Борис Березовский по документам отправлял через Бурятию на экспорт в Монголию с «АвтоВАЗа» многотысячные партии «Жигулей». В реальности машины не пересекали российско-монгольскую границу, а продавались со склада в Улан-Удэ по демпинговым ценам. С возвратом НДС из бюджета и последующим «распилом». Та «отмывочная спецоперация» в целом удалась - на этих аферах озолотилась бурятская фирма «Мотом», а ее учредители и участники позже проложили себе финансовые дорожки по разным эшелонам власти.Правда, на этот раз речь идет уже не о безопасных машинах, а о потенциально неблагополучном скоте, который завозят в Бурятию с целью «отстоя» и последующей перепродажи в Казахстан. Как мы уже сообщали, реэкспорт калмыцких бычков через Бурятию выглядит странно. Географически Калмыкия гораздо ближе к Казахстану, и гнать скотовозы на восток, в Бурятию, чтобы потом ехать обратно на запад, а потом на юг, означает крупные издержки.Все объясняется тем, что Казахстан отказался закупать скот из Калмыкии еще с 2016 года, попав в список Россельхознадзора как неблагополучный по опасным инфекциям. Речь идет о бруцеллезе и нодулярном дерматите скота. Последняя инфекция поражает КРС уродливыми пузырьками, в результате бычки и коровы теряют в весе, увеличивается процент абортов и животные гибнут.После попадания в карантинный список аграрные боссы из Калмыкии, возглавляемые, как говорят, главным животноводом региона депутатом Госдумы Батором Адучиевым (член совета директоров Российского союза производителей говядины), начали прорабатывать схемы по обходу жестких нормативов через создание «отстойников» на других территориях.Однако чиновники нескольких регионов, граничащих с Калмыкией и Казахстаном, несмотря на заманчивые предложения мясных королей, наотрез отказались участвовать в подобных «экспериментах». У всех на слуху печальный опыт Новосибирской области, которая два года назад завезла «проверенный» скот из Калмыкии, и, несмотря на все ухищрения, вирус нодулярного дерматита вызвал вспышку заболевания. И теперь сама область оказалась в числе неблагополучных, а это сразу крест на любом экспорте мяса.Однако, судя по явной поддержке экспортного проекта в СМИ со стороны Минсельхозпрода в Бурятии, чиновники все же согласились на предложение депутата Батора Адучиева. Но при этом все же имелись отдельные чиновники, демонстрировавшие государственный подход. И даже пытавшиеся сопротивляться. Так, осенью 2019 года начальник отдела Управления Дмитрий Калугин заверил читателей «Номер один», что потенциально зараженный скот в Бурятию не поступит, поскольку ведомство не дало разрешения на завоз.- Калмыкия имеет крайне неблагополучную ситуацию по бруцеллезу и узелковому дерматиту, поэтому мы отказали бизнесмену из Бичурского района, желающему завезти оттуда крупную партию КРС, - заявил тогда чиновник. - И в случае нарушения требований законодательства по заразным болезням животных тому, кто завез больной скот, грозят штрафы, вплоть до уголовной ответственности.Однако большие деньги (а Казахстан очень дорого закупает высокопродуктивный скот), похоже, сметают все на своем пути.Причем скот из Калмыкии в Бичурский район завезли, как рассказали обеспокоенные местные животноводы, используя, мягко скажем, неэтичные методы. Так, в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» данные о закупке и провозе скота включались от имени исполнительного директора ООО «Победа» Куприянова. Именно его ключи и пароли к системе использовали участники завоза. Однако сам Куприянов при этом уже как несколько месяцев скончался. Тем не менее, согласно системе «Меркурий», он формально все же «продолжал» сопровождать схему на всем ее протяжении - от Калмыкии до Бурятии.- У участников схемы самым опасным периодом было включение партии в «Меркурий» и провоз такого огромного количества скота по России через все посты ГИБДД, чтобы далее спрятать его на отдаленных стоянках, - рассказывает информированный источник. – Поэтому, если что-то пошло не так, всегда можно было сослаться на непредвиденные обстоятельства. Мол, умер директор, какие могут быть вопросы? Как говорится, нет человека, нет и проблемы. А когда дело сделано, кто же будет обратно возвращать быков?Однако, кроме исполнительного директора, к тому времени как партия КРС уже транспортировалась в Бурятию, фактически «исчезло» и целое контролирующее ведомство. Ведь тот же Дмитрий Калугин, грозящий поставить заслон скоту из карантинной Калмыкии, сам остался не у дел. Вместе со всей контролирующей ветеринарной службой региона.- С 1 января 2020 года контрольные функции за межрегиональными перевозками скота переданы от Управления ветеринарии в ведение нашего ведомства, - сообщила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Бурятии Елизавета Каденева. - Мы проверили информацию и можем сказать, что партия скота действительно поступила через ООО «Победа» Бичурского района в количестве 719 голов и сейчас находится на стоянках Гутай и Плотина. В настоящий момент КРС проходит карантин.Таким образом, сегодня все сводится к вопросу - проскочил ли вирус с сомнительным скотом или нет? Ответить на этот вопрос в Россельхознадзоре не берутся, поскольку какие-то гарантии могут дать только время и массовая иммунизация скота. Кроме того, в Бурятии теперь уповают на сильные морозы, которые, хочется верить, не позволят болезни распространиться. Дело в том, что основной источник переноса вируса от больного скота к здоровому - слепни, комары и мухи. Они передают вирус через откладку яиц в шкурах животных. Поэтому, пока мухи не проснулись от спячки, их будут «выколачивать» из кожи завезенных калмыцких бычков инсектицидами.- Скот пробудет на стоянках минимум один месяц, пока мы не проведем весь комплекс профилактических мероприятий - иммунизацию, исследования, обработку животных инсектицидами, - заверил Андрей Пойманов, руководитель Станции по борьбе с болезнями животных Бичурского района. - Стоянки огорожены, находятся в отдалении от других хозяйств, есть возможности санобработки колес автотранспорта. Будем работать, чтобы не допустить вспышки болезни.Тем не менее Бурятия фактически пошла на поводу бизнес-структур и чиновников, беря на себя высокий риск, ведь, как показывает опыт, даже «отстой» не всегда помогает от распространения болезни. Добавим, что, кроме высокой продажной цены в Казахстан, участники схемы, как говорят, рассчитывают на компенсацию до 90% от стоимости закупленного скота. А это многие миллионы и фактически двойной «навар».То есть для одних это супердоходный бизнес, а для бюджета, ветеринаров и населения - напряжение сил, убытки и волнения. Даже если болезнь удастся задавить, что называется, на шкурах животных. И, быть может, пора встать в ряд тех регионов, где не используют свои территории как предэкспортные отстойники и не идут на неоправданно высокие риски завоза «под прикрытием»?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com