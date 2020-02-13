В Бурятии еще одно сельхозпредприятие пошло на банкротство

В Арбитражный суд Бурятии поступил иск от «Россельхозбанка» к ООО «Водолей», сельхозпредприятию Баргузинского района. Банкиры требуют признать компанию банкротом из-за долга более чем в 6 млн рублей.
О сложной ситуации на некогда процветающем «Водолее» «Номер один» подробно сообщал еще в 2018 году
. Предприятие более десяти лет занималось животноводством, а затем начало сеять на своих землях многолетние травы и овес, чтобы обеспечить кормовую базу для животных. Надеялись сэкономить, а вышло наоборот.
В 2017 году засуха в районе уничтожила посевы. Предприятие обратилось за помощью к главе района Алексею Балуеву, чтобы тот объявил режим ЧС. Тогда сельхозники могли бы рассчитывать на получение компенсаций на покрытие убытков. Однако глава наотрез отказался это делать. Не помогло даже вмешательство Минсельхоза.
– Район должен объявить засуху, собрать со всех предпринимателей данные об ущербе и предоставить в минсельхоз Бурятии. Но наша администрация ничего не сделала, никак не отреагировала. Сделала формальную отписку типа «у нас все хорошо, все цветет и зеленеет», – рассказали тогда «Номер один» в компании.
В итоге никто из предпринимателей не получил из федерального бюджета ни копейки. «Водолею» должны были выплатить, по самым скромным подсчетам, около двух с половиной миллионов рублей. Этими деньгами руководитель предприятия надеялась частично рассчитаться с долгами, в которые пришлось влезть, чтобы прокормить скот.
Таким образом, некогда успешное предприятие в итоге «пошло по миру». А в Минсельхозе лишь развели руками: режим ЧС – зона ответственности глав районов, и если ЧС вовремя не объявили, министерство за это ответственности не несет.
Фото: «Номер один»
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