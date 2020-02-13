В Бурятии еще одно сельхозпредприятие пошло на банкротство

Из-за нерасторопности главы района компании вовремя не оказали поддержку





В Арбитражный суд Бурятии поступил иск от «Россельхозбанка» к ООО «Водолей», сельхозпредприятию Баргузинского района. Банкиры требуют признать компанию банкротом из-за долга более чем в 6 млн рублей.