В Бурятии исчезла легендарная марка пива

«Бурятхлебпром» перестал выпускать «Стимул»





Флагман хлебобулочных изделий «Бурятхлебпром» свернул производство пива, которое было открыто 25 лет назад. Причина - снижения покупательского спроса.

- Поставки пива прекратились, так как закрываем собственное производство пива, - сообщили в «БХП».Напомним, мини-пивзавод был установлен на «БХП» в 1995 году. Он способен производить 600 литров напитка в сутки. Пиво «Стимул» реализовывалось предприятием через собственную сеть, а также в других барах и кафе Улан-Удэ.В «БХП» также уточнили, что оборудование пивзавода, возможно, будет сдано в аренду.О том, что на предприятии возники проблемы с производством пива, стало известно еще в конце прошлого года на заседании рабочей группы по бюджету в Народном Хурале. Тогда первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Булат Цыренжапов сообщил депутатам, что «Бурятхлебпромом» сворачивает производство пива из-за нерентабельности ввиду снижения покупательского спроса.Фото: pixabay.com