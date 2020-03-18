Компания «Озерное»: «Развиваем проект, используя лучшие мировые практики»

Проект строительства Озерного ГОКа – крупнейший инвестиционный проект в Бурятии







Его реализацию планировали с начала 2000-х годов, однако долгие годы Озерное месторождение полиметаллических руд так и оставалось лишь точкой на карте минерально-сырьевых богатств Бурятии. В 2018 году об Озерном заговорили вновь, а на прошлой неделе гендиректор Озерной горнорудной компании (ОзГРК) Владислав Свиблов рассказал о текущем статусе проекта вице-премьеру - полпреду в ДФО Юрию Трутневу. Информацией о нынешнем состоянии дел собственник месторождения поделился и с «Номер один».

У Озерного месторождения длинная история. Оно было открыто в рамках изучения Озернинского рудного узла в 1961 году при проведении геологоразведочных работ. В 1969 году разработано технико-экономическое обоснование целесообразности промышленного освоения месторождения. В 1970 году материалы разведки были рассмотрены на пленарном заседании ГКЗ СССР, а запасы категорий В и С приняты на баланс страны. Вплоть до 1990-х годов проводились различные изыскательные работы. Однако в СССР месторождение не считалось приоритетным из-за трудоемкости его освоения.В конце 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов неоднократно говорил о том, что у проекта строительства Озерного ГОК появился новый инвестор. И, действительно, уже в первой половине 2019 года на месторождении начала свою работу Озерная горнорудная компания.Мажоритарным акционером проекта стал Владислав Свиблов - основатель корпорации «Экополис», бывший топ-менеджер ГК «ПИК», ранее входивший в совет директоров девелопера.Напомним, в Еравнинском районе на базе Озерного месторождения планируется создание предприятия по добыче свинцово-цинковой руды мощностью 8 млн тонн в год, а также производству цинкового и свинцово-серебряного концентратов. На проектную мощность ГОК выйдет в 2024 году.- Несмотря на крупные запасы и достаточно хороший уровень содержания металла для открытой добычи, руды месторождения технологически крайне сложны для переработки, месторождение сильно удалено от необходимой инфраструктуры. Именно поэтому Озерное не разрабатывалось более 50 лет с момента завершения детальной разведки, - поясняет Владислав Свиблов. – Сегодня благодаря развитию горнообогатительных технологий, а также мерам господдержки на Дальнем Востоке проект становится экономически привлекательным для инвестиций.В 2019 году компания завершила комплекс буровых и аналитических работ в рамках программы геотехнологических исследований. В первой половине 2020 года планируется завершить корректировки отдельных разделов проекта, затем оператор месторождения – ООО «Озерное» - заключит контракты на поставку основного технологического оборудования.- Ранее уже начаты работы по лесосведению для обустройства площадок, отсыпке технологических дорог. Ведутся работы по организации внешнего электроснабжения линии ВЛ-220кВ «ПС Чита – ПС Озерный» и ВЛ-35кВ «ПС Гунда – ПС Озерный». Основной же объем строительных и горнокапитальных работ планируется провести в 2021-2022 годах, - уточнил гендиректор ОзГРК.В настоящее время над проектом работает команда, в конце прошлого года успешно завершившая строительство и ввод в эксплуатацию аналогичного горно-обогатительного комбината.- Что немаловажно, в схожих климатических и удаленных от инфраструктуры условиях – речь идет о Быстринском ГОКе в Забайкальском крае, - отмечает Владислав Свиблов.Планируемый объем частных инвестиций в проект составит порядка 77 млрд рублей. За весь период «новейшей» истории в него уже вложено более 9 млрд рублей. До настоящего времени финансирование проекта происходило из собственных средств инвестора. Между тем на полях ВЭФ-2019 ОзГРК и банк ВТБ подписали соглашение об основных условиях предоставления финансирования для реализации проекта, а в конце 2019 года с ВТБ подписано кредитное соглашение на первый этап финансирования. Кроме того, инвестпроект получил статус приоритетного, что обеспечивает субсидирование строительства внешней инфраструктуры для его реализации.Что касается численности сотрудников предприятия, то этот показатель, по словам главы компании, может изменяться как до запуска ГОКа, так и в процессе его эксплуатации.- Общий тренд развития в горнорудной промышленности связан с постоянным обновлением технологий горного дела, цифровизацией и повышением эффективности на всех этапах производственной цепочки. Новое оборудование и схемы управления повышают требования к квалификации работников, увеличивают производительность труда и уменьшают списочную численность, - поясняет Владислав Свиблов. - Для сохранения конкурентоспособности в отрасли предприятие должно в первую очередь бороться за операционные показатели эффективности. По текущим расчетам, численность сотрудников Озерного ГОКа при выходе на проектную мощность составит 2300 человек.Владислав Свиблов убежден: Озерный ГОК после запуска будет одним из крупнейших налогоплательщиков региона - выручка и прибыль компании будут формировать налоговую базу на протяжении 16-17 лет в соответствии с российским законодательством. Однако пристальное внимание к объему и структуре налоговых отчислений на инвестиционной фазе проекта Владислав Свиблов не считает целесообразным – на текущем этапе налоги не являются контрольным показателем. Тем не менее уже сейчас и республиканский, и районный бюджеты получают от проекта финансовые вливания.Что касается судебных исков, глава компании отмечает: оператор месторождения не имеет проблем с финансированием своих обязательств, является ответственным и надежным контрагентом.- В рамках своей деятельности ООО «Озерное» взаимодействует с большим количеством поставщиков и подрядчиков, в 2019 году заключено более 200 договоров. В рамках претензионной работы по некоторым договорам возможны судебные разбирательства, это обычная практика, - пояснил Владислав Свиблов.По мнению главы ОзГРК, экологическое регулирование недропользования в нашей стране одно из самых строгих в мире. А значит, и требования к недропользователям в плане экологической безопасности самые высокие.- Надзорная деятельность государства в последние годы также находится на высоком уровне активности и профессионализма. Наша компания имеет повышенные внутренние требования к техническим решениям, чтобы не только соответствовать нормам законодательства, но и по-настоящему исключить любую вероятность сколько-нибудь заметного ухудшения экологической обстановки Еравнинского района, - отмечает Владислав Свиблов.В качестве примера такого подхода он рассказал о решении по пересмотру схемы водоснабжения проекта.- Компания имеет полностью согласованные технические решения по водозаборам вблизи озер Хорга и Исинга. Есть заключение гидрогеологов, что источники подземных вод, питающих эти водозаборы, не имеют связи с системой озер. Тем не менее мы пошли на дополнительные расходы в несколько десятков миллионов рублей и проводим гидрогеологические изыскания в другом месте, чтобы отказаться от водозаборов вблизи озер. Вероятность ошибочности предыдущего решения небольшая, но мы хотим исключить этот риск полностью, - пояснил гендиректор ОзГРК. - В целом можно сказать, что проект не содержит критических рисков по экологии. В обогащении руд используются органические реагенты, современное наливное хвостохранилище с водоупорным ложем исключает пылевые выбросы и проливы техногенных отходов. Да и сами эти отходы будут иметь минимальный класс опасности.Прислушиваются в компании к мнению жителей района и по другим вопросам. Так, при проектировании высоковольтной 35-кВ линии близ п. Гунда выяснилось, что на необходимом для строительства линии участке находится священное место – лиственница шамана. В итоге проект пересмотрели и попросили проектировщиков трассу перенести.- Мы готовы взаимодействовать с администрацией Еравнинского района в пожароопасный период, прорабатываем вопрос о приобретении сельхозпродукции у еравнинских фермеров для организации питания на ГОКе, - отметил Владислав Свиблов. - Компания считает экологическую и социальную ответственность важным фактором долгосрочного и устойчивого развития в регионе, а потому осуществляет свою деятельность в соответствии с этими принципами. Поскольку наши основные активы расположены в Еравнинском районе, очень плотно работаем и с руководством республики, и с муниципальным образованием.В рамках реализации соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с муниципалитетом компания подарила автобус «Toyota Hiace», на котором пожилые и маломобильные жители района смогут выезжать на экскурсии и другие мероприятия в соседние районы и в Улан-Удэ. В районе три школы, дом культуры, дом детского творчества и администрация п. Озерный получили новые компьютеры.- В настоящее время финансируем разработку ПСД для детского сада в п. Телемба, а ко Дню Победы в Сосново-Озерске появится памятник детям войны и труженикам тыла. Летом планируем утеплить дом культуры в с. Гунда, также району уже переданы средства на дорогостоящий спортивный инвентарь. И на этом наше сотрудничество не заканчивается, - рассказывает гендиректор ОзГРК.Это не единственный благотворительный проект компании в регионе. Летом в парке им. Сергея Орешкова в Улан-Удэ откроется детская игровая площадка в формате playhub «Играл Байкал».- Уже подготовлена вся инженерная инфраструктура, частично установлены конструкции. Скоро приступим к завершающему этапу работ, в том числе и дополнительному озеленению территории, - уточняет Владислав Свиблов.Беседовал Валентин Соколов, «Номер один»Фото: предоставлено ООО «Озерное»