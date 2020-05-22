В Бурятии большую стройку едва не отдали компании без опыта

Итоги торгов отменили после жалобы одного из участников





УФАС Бурятии подтвердило обоснованность жалобы ООО «Вэлдан», оспорившего итоги аукциона на строительство универсальной спортплощадки в Байкало-Кударе.

Торги с максимальной ценой контракта 12, 9 млн рублей проводил Комитет ЖКХ и строительства Кабанского района. Все 10 участников закупки были признаны соответствующими требованиям аукционной документации.Между тем, ООО «РегионПромСтрой» и ООО «Кабанское дорожное ремонтное строительное управление», занявшие первое и второе место, не подтвердили опыт выполнения строительных работ. Аукционная комиссия должна была отклонить их заявки.УФАС предписало комиссии устранить допущенные нарушения, отменить итоговый протокол и повторно рассмотреть заявки.Фото: пресс-служба правительства Бурятии