В Улан-Удэ продают виллу за полмиллиона долларов

Элитное жилье в Бурятии не дешевеет даже во время кризиса





Эксперты «Циана» изучили рынок первичного жилья Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов по стоимости самых дорогих «однушек» в новостройках. В число лидеров неожиданно вошел Улан-Удэ, где студию в центре продают за 5,5 млн рублей. Есть ли шансы продать такой объект и кто покупает такие золотые квартиры и дома, узнавал «Номер один».

Однокомнатные квартиры и студии традиционно выступают в качестве наиболее доступных вариантов на рынке недвижимости. Однако и в этой категории встречаются эксклюзивные варианты, значительно превосходящие по стоимости «одноклассников».Для рейтинга отобрали квартиры в строящихся домах, а также в жилых комплексах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Рассматривались как варианты с классической однокомнатной компоновкой (кухня + спальня), так и так называемого «евроформата», или студийной планировки.С большим отрывом от конкурентов первую строчку занял Приморский край. Самая дорогая «однушка» в новостройках этого региона обойдется в 8,15 млн рублей. При этом жилой комплекс «Морион» во Владивостоке, в составе которого предлагается эта квартира площадью 48 квадратных метров, будет сдан в эксплуатацию еще через год. То есть в перспективе стоимость данного лота может вырасти еще.На втором месте расположилась наша Бурятия. Самая дорогая однокомнатная квартира в новом доме в Улан-Удэ обойдется в 5,1 млн рублей. Лот площадью 54 «квадрата» — самый просторный в данном рейтинге — реализуется в составе клубного дома «Арбатский дворик». Сданный в конце 2019 года проект находится в центре Улан-Удэ, в шаговом доступе от пешеходной части улицы Ленина.Но мы нашли еще дороже. Правда, дому уже четыре года. Встречайте - самая дорогая однокомнатная квартира в новом доме в Улан-Удэ - она стоит 5,5 млн рублей. За «квадрат» - 115 тыс. рублей. В самой крутой «однушке» нашего города выполнен ремонт, который уже устарел к 2020 году. А из бонусов лишь 33-я гимназия поблизости.- Это дороже, чем в Санкт-Петербурге. Люди в нашем городе думают, что это центр и квартиру купят дороже ее стоимости. Сегодня уходят влет квартиры за 80-85 тыс. рублей за «квадрат», и это с ремонтом и хорошими школами, - дает оценку риелтор Лариса Бибишева.Еще более фантастические ценники можно встретить на рынке домов. Или, правильнее их называть, коттеджи. Самые дорогие экземпляры тянут на полмиллиона долларов, и это по новому курсу.Коттедж 700 м² на участке десять соток продают «всего» за 40 млн рублей. Дом построен в стиле замка в популярном у бурятской элиты районе – на Верхней Березовке. На сайте недвижимости выставлено лишь одно фото, но есть подробное описание.В доме есть электроснабжение, центральное отопление (как газовое, так и электрическое), водоснабжение и канализация. Его продают вместе с бытовой техникой, мебелью. Из роскошеств камин, сауна и бассейн с гейзером. Для пикников на территории построена отапливаемая беседка с мангальной зоной. Желающих приобрести такое большое здание под жилье пока немного, поэтому продавцы рассчитывают на предпринимателей – здание подойдет под элитную гостиницу.Если сравнивать по площади, улан-удэнский замок почти в два раза больше особняка певицы Веры Брежневой. Дом звезды российской эстрады оценивается в 154 млн рублей.Чуть дешевле можно купить домик в поселке Светлый - за 32 млн рублей вам достанется дом-красавец площадью 420 «квадратов». Зданию всего пять лет, построено из газобетона и облицовано кирпичом. Как уверяет продавец, планировка спроектирована таким образом, что в доме солнечно в течение всего дня. Из бонусов лишь парилка.Чтобы оценить непомерно завышенные цены коттеджей в Улан-Удэ, достаточно пробежаться по объявлениям в соседнем Иркутске. За те же деньги на Байкальском тракте вы покупаете коттедж с видом на залив. Коттедж в 386 квадратных метров сделан из кирпича (а не из бруса или газобетона), в отделке натуральный камень и керамогранит. Зато вы получаете настоящий дизайнерский проект – это и камин, и итальянские светильники, и сауна, и бильярдная, и кинозал, и тренажерный зал, и зимний сад. Чувствуете разницу? Не говоря про ландшафтный дизайн на участке – в нашем городе предлагают теплицу и насаждения, а в Иркутске - кованый забор, автоматические ворота и видеонаблюдение.- Дома площадью свыше 240 «квадратов» продаются годами, - отметила риелтор. - Рынок движется в сторону домов от 80 до 160 квадратных метров и стоимостью до 8 млн. Такие быстро продаются. В классе «люкс» берем таунхаусы до 18 млн на Верхней Березовке или на ул. Шумяцкого. И то можно сторговаться до 13-15 млн.Также риелтор отметила завышенные ожидания продавцов недвижимости в Улан-Удэ: «Я видела дом на Левом Берегу, где человек вложил 28 млн в дом. Его нереально продать – это выброшенные деньги. Там нет окружения – это же Левый Берег. Конечно, дизайнерский ремонт и дорогая мебель с техникой, даже чеки есть. Можно надеяться только на чудо, что кто-то купит такой дом».Эксперт добавила, что есть рынок дорогих квартир для приезжих специалистов, но этот сектор за последние годы заметно сузился.- На моей памяти дорогую квартиру купили для итальянского специалиста, приехавшего работать в Улан-Удэ несколько лет назад. А самый дорогой объект – это двухэтажная квартира в 300 «квадратов» за 9,6 млн. Но это исключение, подтверждающее правило. Грубо говоря, с 2015 года рынок недвижимости в нашем городе разделился на «хотелки» продавцов и реальные цены, - подчеркнула риелтор.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: avito.ru