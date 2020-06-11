Фабрика в Бурятии по госконтракту пошьет более 100 млн. защитных костюмов

ООО «Ажур» недавно выиграло тендер на пошив 125 млн. защитных костюмов для медиков со всей страны. Пошить их предприятие должно до конца года. Для столь масштабной работы фабрике нужны сотрудники – швеи, более 1000 мастеров.

- Мы получили заказ на пошив медицинского костюма защитного типа. Сейчас нам нужно очень много швей, чтобы его выполнить. Ищем сотрудников по всей республике, как для работы в цеху, так и на дому. Можем организовать работу во всех районных центрах и поселках. Будет создана мобильная группа для обслуживания в районах республики – швеям на дом будут доставлять уже раскроенные модели костюмов, нитки и все остальное, что необходимо для работы. В цеху может работать одновременно до ста швей, мы собираемся открыть производство в три смены, - говорит директор «Ажура» Цыпилма Барасова.

Столь крупный заказ предприятие получило впервые. Сейчас «Ажур» занят пошивом медицинских многоразовых масок – их отшивают по заказу крупных предприятий республики и на продажу в магазинах. Сейчас в производственном цехе сотрудников немного, но уже на следующей неделе ситуация должна измениться. Швейные машины ждут мастеров.

- Заработная плата будет высокая. Мы все подготовим, курьеры будут – привозить выкройки и увозить костюмы. Швеям нужно только шить. Главное, чтобы мастерицы были опытные. Работали по стандартам, быстро и качественно, - рассказала Цыпилма Барасова.

Швеям предстоит работать с материалом спанбонд. Защитный костюм состоит из брюк, куртки, бахил, шапочки-шлема, хирургического халата. Оплата за один рабочий день составит 2000 рублей. Рассчитывать работников будут один раз в неделю.





На предприятии, к слову, могут работать и мужчины. Евгений потерял работу недавно, во время пандемии – СТО, где он трудился, закрылось и мужчина остался без денег. Евгений не растерялся и пришел работать в «Ажур». Здесь мужчину научили шить и теперь он шьет маски. Зарплатой он доволен, к коллективу и руководству также нареканий нет.





Министр промышленности и торговли Республики Бурятия Сергей Желтиков говорит, что такой крупный контракт для предприятия из Бурятии является серьезным вызовом.

- Наличие спроса на выпускаемую компанией продукцию является ключевым фактором успеха, тем необходимым ресурсом, который позволяет компании развиваться. Подписанный контракт - это серьезный вызов не только для компании, но и для министерства и республики. Необходимо обеспечить выполнение заказов в срок. Пошив СИЗов станет весомым вкладом в легкую промышленность республики, - уверен министр.

Если вы хотите устроиться швеей или портным в «Ажур», звоните по тел. 8-924-776-44-44 (Viber, Whatsapp), электронная почта azhur.2010@mail.ru. Предприятие находится в Промпарке (ул. Покровская, 33а).