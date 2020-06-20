В Бурятии чиновники распределяют бюджетные деньги между избранными предпринимателями

Освоение бюджетных средств в регионе происходит через пень-колоду



Иногда причина этому - банальная некомпетентность, иногда личные интересы отвечающего за освоение денег чиновника. Какая из этих двух больше подходит к ситуации с Минпромторгом, распределяющим господдержку между предпринимателями, мы судить не беремся. Но расскажем о последствиях.



Каждый третий в пролете



Политика государства по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), уже не первый год провозглашаемая как одно из ключевых направлений, вызывает множество вопросов. Вопросы эти давно известны и задаются из года в год. Недостаточность денег, бюрократические препоны, избирательность, слабая эффективность…



Система несовершенна, это факт. Но проблема в том, что внутри этой несовершенной системы происходят странные вещи, нарушающие и так шаткий порядок освоения денег. Примером таких вещей могут служить факты, о которых недавно рассказала Счетная палата Бурятии – орган, чья задача проверять, как расходуются бюджетные средства их распорядителями.



На этот раз в прицел «Счетки» попало Министерство промышленности и торговли, отвечающее за распределение денег, выделенных из бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса.



Проверяли целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 – 2019 годы.



Прежде чем перейти к описанию самого вопиющего, аудиторы обрисовали картину в целом. Всего за три года Минпром получил на эти цели 218,3 млн рублей. В том числе в 2017 году – 60,8 млн, в 2018 – 78,8 млн, в 2019 – 78,7 млн. Их распределили между 84 получателями.



«Неоднократная поддержка оказана 10 СМиСП (субъектам малого и среднего предпринимательства. – Прим. ред.). Отказано в поддержке 44 СМиСП, или каждому третьему», - пишут аудиторы.



Для того чтобы правильно распределять эти деньги, правительством утверждены порядки предоставления субсидий по различным формам поддержки. Изначально их было 24, но к 2019 году количество почему-то сократилось до трех.



«По информации Минпромторга РБ уменьшение порядков связано с отсутствием их эффективности», - говорится в отчете Счетной палаты.



На деревню дедушке



Теперь к нарушениям. Госпрограмма, на основании которой и выдавались деньги предпринимателям, по словам аудиторов, не приведена в соответствие с законом о бюджете. В итоге: «Прозрачность планируемых расходов на поддержку СМиСП в Госпрограмме, ответственным исполнителем которой является Минпромторг РБ, отсутствует».



Далее. Между Минпромом и получателями бюджетных денег составлены договоры. В них прописаны показатели результативности, а в приложении – формы отчета по реализации финансируемого государством проекта. Так вот, во-первых, в договоре не предусмотрено указание сроков реализации этих проектов, во-вторых – неразбериха с показателями, которые в документе сформулированы одним образом, а в приложении иначе.



«Это приводит к невозможности оценки результата реализации проекта. В договорах отсутствует положение об ответственности получателя поддержки за достоверность предоставленных отчетных данных», - пишут аудиторы.



Не прописаны в договорах и адреса реализации проектов, что, по мнению проверяющих, «влечет за собой невыполнение проектов и отсутствие должного контроля со стороны министерства».



Напортачили чиновники и с теми самыми порядками, количество которых сократилось за три года кратно. Например, из-за отсутствия четких норм предприниматели на бюджетные деньги могли покупать старое оборудование вместо нового.



Эффект «сороки-вороны»



Теперь немного про то, кто именно получает деньги из бюджета, а кто пролетает.



«Установлены факты избирательного подхода комиссии министерства при вынесении положительных решений о предоставлении государственной поддержки одним при отказе другим по одним и тем же основаниям», - говорится в отчете.



То есть снова схема «сороки-вороны»: этому - дала, этому - не дала. По какому принципу, думается, читатель и сам догадывается.



Применяются двойные стандарты и к тем, кто уже получил поддержку. Так, в случае если предприниматель не смог достичь показателей, прописанных в договоре, деньги Минпром забирает. Но: «При невыполнении показателей результативности министерством осуществлялась избирательность при принятии решений о возврате: по 14 получателям принимались решения о предупреждении, по двум другим - требования о возврате, - говорится в отчете Счетной палаты. И далее: «Выявлены признаки аффилированности (взаимозависимости) при предоставлении поддержки СМиСП».



Доверяй, но проверяй



Как же проверяются получатели поддержки? Воображение рисует строгие комиссии, которые приезжают к предпринимателю, поднимают документы, проверяют, какое оборудование куплено, как оно работает… Но реальность сурова. По факту Минпром ограничивался тем, что сверял показатели, прописанные в договоре, с показателями, которые им в письменном виде предоставлял сам предприниматель. Вот такая атмосфера доверия.



Счетная палата верить предпринимателям на слово отказалась. И поехала, что называется, в поля. Выяснилось, что по большей части оборудование действительно куплено и работает, как положено. Но есть и исключения: «У семи получателей поддержки часть оборудования не используется, находится в нерабочем, разобранном виде, используется вне рамок реализации проекта, оборудование по наименованию не соответствует указанному в документах, приложенных для получения субсидии. Выездными осмотрами охвачено 26 получателей поддержки».



То есть четверть получателей поддержки из тех, кого проверили, нарушили условия. Вряд ли это можно назвать хорошим показателем.



За то время, пока «Счетка» проводила проверку, Минпром вынужден обратиться с иском в арбитраж в отношении одного предпринимателя о взыскании 625 тыс. рублей из-за того, что тот не выполнил показатели. Еще по трем получателям средства вернули из-за ошибок чиновников министерства при выделении денег, еще одна субсидия возвращена из-за того, что предприниматель получил аналогичную поддержку по линии Минсельхоза.

«Таким образом, общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе проверки, составила 1 млн 138 тыс. рублей», - пишут аудиторы.



Вот примерно так в Бурятии поддерживается малый и средний бизнес. Даже те мизерные в масштабах республики суммы расходуются, как попало: с нарушениями, не без участия условного «дяди Баира». А эффективность их вызывает серьезные вопросы, ведь проверяются счастливые получатели бюджетных денег спустя рукава. Другими словами, поддержка бизнеса как бы есть, но толку от нее немного.



Станислав Сергеев, «Номер один».