В Бурятии произошло уникальное банкротство «Востсибрыбцентра»

Крупная фирма, обанкротившаяся несколько лет назад, смогла погасить все свои обязательства перед кредиторами



Не каждому кредитору так круто везет. Речь идет про банкротство акционерного общества «Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства».



Основная деятельность предприятия долгие годы была связана с заготовкой и инкубацией икры байкальского омуля.



На территории Бурятии в оперативном хозяйственном ведении «Востсибрыбцентра» находилось несколько федеральных рыбоводных заводов – Большереченский и другие. 100% акций предприятия также принадлежали РФ.



Российские власти предпринимали попытки выставить данный пакет акций на приватизацию, но потом отказались от этой мысли. Долгие годы АО работало ни шатко ни валко. Закончилась «омулевая» работа тем, что РФ изъяла заводы в Бурятии и передала их в ведение другой организации, она сегодня и ведет деятельность по поддержанию популяции главной рыбы Байкала.



Инициатива признать «омулевое» предприятие банкротом исходила от налоговой службы республики. В 2018 году «омулевого гиганта» признали банкротом. Тогда в реестре требований кредиторов числилось долгов в размере около 10 млн рублей. Позднее реестр не раз пополнялся. Так, свои 260 тыс. рублей затребовала ТГК-14.



Сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности предприятия. В те годы в суде отмечали: «Выявлены признаки преднамеренного банкротства. Признаки фиктивного банкротства не выявлены. Временным управляющим сделан вывод о наличии подозрительных сделок должника, которые могут быть оспорены в процедуре конкурсного производства».



Впоследствии конкурсный управляющий занимался в том числе и этими сделками.



На торгах, организованных конкурсным управляющим, с трудом, не с первого раза, но все же удалось продать имущество АО. Это помещения, где работал коллектив «Востсибрыбцентра», в Улан-Удэ по ул. Хахалова, 4 Б.



Недвижимость выставили на торги двумя лотами – офисные (общей площадью 330 квадратных метров), в цоколе упомянутого здания, а также еще 447 «квадратов» на его втором этаже.



Удалось продать почти за 20 млн рублей. Причем покупателем выступила тоже государственная структура - ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».



Если взять от самого начала, то дело «Востсибрыбцентра» рассматривалось судом два года и пять месяцев. Когда все кредиторы получили свое, конкурсный управляющий подал заявление о прекращении производства в связи с погашением всех требований кредиторов, включенных в соответствующий реестр. Все завершилось, на редкость, хорошо, если можно так сказать про банкротство.



Фирма продолжает существовать, так как официально никто ее не ликвидировал. Сейчас принято решение об изменении места нахождения предприятия. Оно переезжает в Иркутск.



Чем теперь будет заниматься акционерное общество, неясно. В свое время в ведении «Востсибрыбцентра» значились не только три рыбоводных завода в Бурятии, но и два на территории Иркутской области: Бельский и Бурдугузский. Может быть, РФ, забрав пару лет назад у АО бурятские заводы, оставила ему иркутские и там можно продолжать работать?



Как отмечают российские информационные базы о предприятиях страны, со 2 июля 2020 года врио генерального директора АО является Павел Иванович Прудкий. Человек с аналогичными ФИО в последние годы вел банкротство хозяйствующего субъекта как арбитражный конкурсный управляющий. Вероятно, это одно и то же лицо.



Дело о банкротстве (в связи с погашением всех долгов) суд прекратил весной, а записи о гендиректорстве г-на Прудкого в «Востсибрыбцентре» появились в середине лета. Повлияло ли одно на другое, сказать сложно, но между этим событиями есть небольшой промежуток времени.



Одним словом, что будет с бывшим «омулевым гигантом» республики, непонятно. В Бурятии никто не смог дать новый адрес АО или телефон его приемной. Так что получить комментарий представителей «Востсибрыбцентра» не удалось.



Петр Санжиев, «Номер один».