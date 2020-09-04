Банкротство «Стальмоста» в Улан-Удэ продолжает обрастать скандалами

Налоговая служба ополчилась на арбитражного управляющего





Налоговая служба ополчилась на арбитражного управляющего по делу о банкротстве ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрия Никонова. И у службы на то полно причин: по мнению фискальщиков, управляющий заключает невыгодные соглашения, отказывается взыскивать долги, закрывает глаза на сомнительные сделки и многое другое.

«Номер один» уже не раз писал о том, как именно Юрий Никонов проводил процедуру банкротства ЗАО «Улан-Удэстальмост». Вопросов к нему накопилось немало. И, как выясняется, не только у нас.В распоряжении редакции оказалась жалоба, автор которой - Управление налоговой службы по Бурятии, а в числе адресатов – Арбитражный суд республики, Управление Росреестра, Сбербанк, ООО «БайкалБрокер» и многие другие. В числе получателей и «виновник торжества» - сам Юрий Никонов.На двадцати с лишним страницах налоговая служба высказывает вал претензий к управляющему. Причина тому – солидный долг ЗАО «Улан-Удэстальмост» по налогам, которых ей, видимо, не получить уже никогда.«В реестр требований должника включены требования 42 кредиторов на общую сумму 2,387 млрд рублей, в том числе требования ФНС России… - 653,138 млн рублей», описывают свой интерес налоговики в этой жалобе.После небольшого вступления идет список того, что наворотил господин Никонов, пока банкротил «Стальмост». Под номером один – заключение договора аренды на невыгодных условиях.Об этом «Номер один» также писал, и неоднократно. Суть в следующем: пока ЗАО «Улан-Удэстальмост» находилось на банкротстве, некими сторонними бизнесменами, которых в правительстве почему-то называли «инвесторами», создано одноименное ООО «Улан-Удэстальмост». Эдакий юридический клон.Этот клон взял в аренду имущество банкротящегося ЗАО и начал на нем работать. Казалось бы, хорошо, предприятие работает, рабочие места и все такое. Но. Ежемесячная стоимость аренды для ООО в 2017 году, когда договор заключили впервые, составила 2,7 млн рублей. В 2018 году договор перезаключили, но сумма осталась примерно такой же. Сравним со стоимостью содержания имущества: по сведениям, изложенным в жалобе, расходы только на коммунальные услуги – 3,1 млн рублей. То есть стоимость аренды даже не покрывала стоимости затрат на содержание.Во-вторых, используя имущество банкротящегося «Стальмоста», таким образом изнашивая, клон ухудшал его состояние.Поэтому-то кредиторы и требовали от Никонова расторгнуть сомнительный и откровенно невыгодный договор аренды. Но безуспешно. Более того, на момент, когда Никонов продлевал этот договор, у ООО-шки уже накопился долг по арендной плате более 13 млн рублей. А это уже ни в какие ворота.Правда, в 2018 году под давлением кредиторов Никонов все же обратился в суд с иском об истребовании имущества из чужого владения. Но, как указано в жалобе, он «занимал пассивную позицию: на судебные заседания не являлся, ходатайствовал об отложении судебных заседаний, не представил в суд доказательства о нарушении прав истца» и так далее. Неудивительно, что суд в иске отказал.В 2019 году история повторилась: Никонов снова пошел в суд с тем же требованием, но на этот раз он даже не представил необходимые документы, и иск в итоге возвратили.Еще одна претензия со стороны налоговиков – непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности. На сентябрь 2019 года ее размер составлял более 120 млн рублей. К слову, эту претензию с налоговой разделяют и другие кредиторы. Как сообщил представитель кредитора ЗАО «БЛК» Олег Левицкий, в начале 2018 года арбитражный управляющий Юрий Никонов заявил на собрании, что насчитывается около 300 сделок предприятия, являющихся подозрительными. И с бенефициаров сделок можно взыскать деньги. Однако дальше слов тогда дело не пошло.- После того как на собрании кредиторов мы предложили ускорить работу по взысканию дебиторской задолженности, Никонов начал подавать иски, однако они были изготовлены с дефектами и не по форме, в связи с чем суды приостановили рассмотрение дел, - сообщил Олег Левицкий. - Мы на совете кредиторов надавили на Никонова, чтобы он занялся делом, и тот снова подал иски.Однако формальная подача исков ничего не решила, ведь на судах надо присутствовать и доказывать. И при отсутствии активной позиции совсем не удивительно, что многие иски проиграны. В частности, называется около 70 проигранных дел, в результате чего кредиторы не получили то, на что рассчитывали. А некоторые иски даже и не подавались - конкурсный управляющий сообщил кредиторам, что необходимо платить госпошлину, но поскольку документов по некоторым должникам нет, то нет якобы и перспектив. Соответственно, лучше, мол, вообще не тратиться.Между тем, по мнению налоговой службы, взыскание денег со всех должников - обязанность конкурсного управляющего. Так, к примеру, вполне ликвидным являлся долг ПАО «МРСК Сибири» в сумме 5,6 млн рублей. С трудом верится, что энергетики не смогли найти средства для погашения, в общем-то, мизерного для них долга.«Конкурсный управляющий Никонов, обладая полными сведениями о должниках предприятия, не предпринял активных действий по взысканию дебиторской задолженности», считают в УФНС РФ по РБ.Видимо, не захотел тревожить должников.В этой связи можно напомнить о весьма сомнительной практике «договоренностей» между арбитражными управляющими и должниками (помимо совета кредиторов), что получает распространение в западных регионах страны. Так, по слухам, должники за «откат» в 10% от суммы долга получают возможность «прощения». А иски на них либо подаются небрежно, либо теряются документы, либо о них вообще «забывают» в ходе конкурсного производства. В результате должники и конкурсный управляющий расходятся с «гешефтом», а кредиторы предприятия получают «дырку от бублика».В списке претензий, составленном налоговой службой, помимо прочего, и ненадлежащая инвентаризация имущества. Отсутствует опись готовой продукции и материалов. Хотя, по сведениям бухгалтерского баланса, готовой продукции у предприятия было на 23,7 млн рублей, а материалов – на 54,5 млн рублей. Существуют ли они, после того как Никонов «поработал» над банкротством «Стальмоста»? Вопрос открытый.Кроме этого, на территории «Стальмоста» находилось и незарегистрированное имущество: трансформаторная подстанция, гаражный бокс, транспортный цех, АЗС, автостоянка и так далее. Никонов должен был узаконить эту недвижимость и включить ее в конкурсную массу. Но в инвентаризации это так и не указано.Еще один довольно любопытный момент касается банковских счетов, куда должники банкротящегося «Стальмоста» перечисляли деньги. Такой счет по закону должен быть один. Но «денежные средства перечислялись ООО «Улан-Удэстальмост» (та самая компания-клон. – Прим. ред.) на счета третьих лиц с наименованием платежа «За ЗАО «Улан-Удэстальмост», говорится в жалобе. Что стало с деньгами, перечисленными третьим лицам, неизвестно.«Арбитражный управляющий Никонов Ю. Т., исполняя обязанности временного управляющего должника, не принял соответствующие меры по прекращению вывода денежных средств через счета третьего лица – ООО «Улан-Удэстальмост», говорится в жалобе.Описанное нами – лишь часть претензий налоговой к Юрию Никонову. Но требование у ведомства лишь одно - «признать ненадлежащим исполнение арбитражным управляющим Никоновым Юрием Тимофеевичем обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Улан-Удэстальмост».Впрочем, признать – дело нехитрое, тем более все доказательства налицо. Совсем другой вопрос - что делать с ущербом? Как вернуть выведенные деньги, восстановить имущество стоимостью в сотни миллионов?Думается, если хорошенько покопаться в том, что происходило на «Стальмосте» в последние годы, то вполне может найтись и почва для уголовных дел. Но, как мы уже не раз писали ранее, силовики почему-то настойчиво игнорируют происходящие там безобразия. А тем временем, как мы писали в начале августа, г-н Никонов, считая, что дело по банкротству «Стальмоста» успешно завершено, запросил премию за продажу имущества завода за 528 млн рублей. К слову, назначил Юрия Никонова арбитражным управляющим один из кредиторов, а именно Сбербанк, что, впрочем, и понятно: делить крупные и лакомые активы доверят не каждому.Станислав Сергеев, Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»