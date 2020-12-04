04.12.2020
Клиенты Tele2 могут оплачивать контент Apple со счета мобильного телефона

Клиенты Tele2 могут оплачивать контент Apple со счета мобильного телефона

Сервис доступен пользователям всех тарифов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил услугу оплаты покупок в магазине приложений AppStore, сервисах AppleMusic и AppleTVсо счета мобильного телефона. После простой аутентификации абоненты Tele2 могут приобретать музыку, кино и книги из экосистемы приложений Apple в один клик, сообщили в пресс-службе компании.

C 3 декабря абоненты Tele2 могут оплачивать со счета мобильного телефона покупки в AppStore, AppleMusic, AppleTV+, AppleArcade и хранилище iCloud. Запуск услуги отвечает на растущий спрос абонентов Tele2 на цифровые развлекательные сервисы и все большее проникновение устройств Apple в сети оператора.

Сервис доступен пользователям всех пакетных тарифов Tele2, активировать услугу очень просто. Клиентам достаточно пройти аутентификацию через AppleID и выбрать в настройках аккаунта «Счет мобильного телефона» в качестве способа оплаты контента в AppStore, AppleMusic и AppleTV. Новый способ оплаты будет активирован автоматически, сразу после чего клиент сможет совершать покупки в один клик с любого устройства Apple.

«Наши клиенты оплачивают со счета телефона парковки, автоштрафы, онлайн-приложения, виртуальные игры и совершают покупки. С начала года выручка компании от этих сервисов выросла на 30%. В среднем каждый пользователь услуг мобильной коммерции совершает пять транзакций в месяц. Мы стремимся сделать жизнь наших абонентов максимально комфортной, постоянно пополняем список услуг и упрощаем процедуру оплаты. Вместе с тем в нашей сети растет число пользователей устройств Apple – мы все чаще получаем запрос от абонентов на сервис оплаты услуг компаниисо счета Tele2 и рады предложить клиентам удобное решение. Теперь достаточно внести незначительные изменения в настройки, чтобы легко и безопасно оплачивать музыку, видео и другой интересный контент Apple», - рассказал директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко.

Фото: Tele2
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