Связь Tele2 доступна для 96% жителей Бурятии

За год компания увеличила число базовых станций в республике почти на 40%





Tele2,альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития за 9 месяцев текущего года. Компания продолжает расширять территорию покрытия и увеличивать скорость мобильного интернета в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе компании, за 9месяцев текущего года количество базовых станций 4G выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям многих населенных пунктов. Среди них – Монды, Далахай, Зун-Мурино, Ниловка, Хурай-Хобок, Малая Кудара, Чикой, Октябрьский, Бурдуны, БаянголЗакаменского района,Санага, Хуртага, Нижний Бургалтай, Оер, Новый-Заган, Нижний Торей, Саган-Нур, Шаралдай, Цолга, Мухоршибирь, Удинск, Додо-Гол, Амгаланта, Харлун, Буй, Окино-Ключи, Бурнашево, Нижний Жирим, Барский хребет, Зурган-Дэбэ, Харгана,Шэнэ-Буса, Онохой, Новоильинка,Шабур, Первомаевка, Шергино, Большое Колесово, Корсаково,Тресково, Выдрино, Малиновка, Байкальский прибой, Оронгой, Баянгол, Уро, Сосново-Озерское, Могсохон, Усть-Муя, Кумора.ТакжеTele2 значительно модернизировала существующую инфраструктуру в Бурятии. За осенние месяцы оператор увеличил емкость сети в 32 населенных пунктах республики. Изменения коснулись Улан-Удэ, Селенгинска, Курумкана, Закаменска, Кяхты, Аршана, Гусиноозерска, НовогоЭнхэлука и многих других. На сегодняшний день услуги компании доступны 96% населения Бурятии.«Возросшая роль цифровых сервисов поспособствовала новому явлению – клиенты стали предъявлять повышенные требования к покрытию и качеству сетей. Учитывая потребности и запросы наших абонентов, мы значительно расширили территорию покрытия 4G в Бурятии и запустили ряд интересных продуктовых предложений и акций. Качество сервиса и обслуживания в новой цифровой реальности должно отвечать все возрастающим запросам наших клиентов», сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: Tele2