Возрождения алкогольного производства в Бурятии в ближайшее время не будет

Проект затормозился из-за поиска площадки





- Мы много лет говорим, что нужно обратить внимание правительства на возрождение ликероводочного производства. Благодаря которому бюджет Бурятии может получать дополнительно прядка 1 млрд рублей. Какова ситуация на 2021 и последующие годы? В промпарке выделялись площади, переговоры были. Что мы ожидаем? Будет когда-нибудь у нас оно или нет? – поинтересовался председатель экономического комитета Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев на недавнем заседании рабочей группы по бюджету на будущий год.