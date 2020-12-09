Возрождения алкогольного производства в Бурятии в ближайшее время не будет

Проект затормозился из-за поиска площадки
- Мы много лет говорим, что нужно обратить внимание правительства на возрождение ликероводочного производства. Благодаря которому бюджет Бурятии может получать дополнительно прядка 1 млрд рублей. Какова ситуация на 2021 и последующие годы? В промпарке выделялись площади, переговоры были. Что мы ожидаем? Будет когда-нибудь у нас оно или нет? – поинтересовался председатель экономического комитета Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев на недавнем заседании рабочей группы по бюджету на будущий год.
Замминистра промышленности Бурятии Алексей Унгаев пояснил, что инвестор от проекта не отказывается, однако сроки сдвинулись.
- Первоначально планировалась реализация проекта на территории промпарка. Но, к сожалению, там технические условия не удовлетворили инвестора. В частности, по обеспечению водой. Сейчас инвестор рассматривает новую площадку в районе Селенгинска. Сдвинулся график реализации проекта. Пока точные сроки она не называет. Все связано с техническими условиями, с подбором земли под проект.
На уточняющий вопрос депутатов о том, стоит ли ждать налоговых поступлений от этого проекта в будущем году чиновник ответил отрицательно.
Напомним, весной 2017 года глава Бурятии подписал соглашение о намерениях между правительством республики и новым резидентом промышленного парка – ООО «Байкальский ликероводочный завод». Компания собиралась производить 1,3 миллионов декалитров алкоголя в год или 26 миллионов бутылок. Стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей. Неофициально его даже называли «Байкалфарм 2.0». Ведь «Байкалфарм» являлся одним из ведущих производителей алкоголя в России и одним из крупнейших налогоплательщиков республики.
Увы, но еще в конце 2014 года «Байкафарм» сменил регистрацию с Бурятии на Кабардино-Балкарию. Вскоре стало известно о смене руководства и собственном иске компании о банкротстве. В конце 2016 года улан-удэнские мощности банкротящейся компании выкупила хозяйка торговой сети «Абсолют» Индира Шагдарова. Тогда же представители новой собственницы заявили об отказе использовать покупку по назначению.
Запуск производства изначально был запланирован на 2018 год, но на сегодня конкретных сроков по этому проекту никто не называет.
Фото: pixabay.com
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