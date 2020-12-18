Свинокомплекс в Бурятии отказался от 120 миллионов ради «грязной» котельной

Предприятие не стало проходить экологическую экспертизу и лишилось льгот





По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, которая выступала недавно перед депутатами на заседании совета Народного Хурала, в прошлом году свинокомплекс Восточно-Сибирский подал заявку на получение льготы, обнуляющей налог на имущество. Предполагалось, что, получив эту льготу, предприятие сэкономит 120 млн рублей. Взамен же планировалось строительство новых мощностей, инвестиции в размере 1,5 млрд рублей и создание 116 рабочих мест.

- Но по документации были получены замечания Счетной Палаты, и инвестор решил отозвать все документы и получить преференции по другой норме другого закона, - рассказала Екатерина Кочетова.Присутствовавший на том же заседании председатель Счетной Палаты Евгений Пегасов пояснил депутатам, в чем заключались замечания ведомства.- Проверив комплект документов, мы отметили, что отсутствует положительное заключение экологической экспертизы. И понятно, что при переходе с газовой котельной на угольную никакой эколог не даст положительное заключение. Так что они отказались от проекта не по нашей вине, а по причине отсутствия такого заключения от экологов, - рассказал он.Сейчас предприятие, судя по всему, совместно с властями Бурятии ищет другие варианты получения льгот, чтобы проект состоялся. Одним из рассматриваемых вариантоя является включение свинокомплекса в территорию опережающего развития «Бурятия».Фото: «Номер один»