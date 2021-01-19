В Улан-Удэ за 100 миллионов продают знаменитый ресторан

Он начал работать в столице Бурятии еще в перестройку





В Бурятии на сайте «Авито» появилось объявление о продаже ресторана «Ургы», одного из старейших подобных заведений в городе. Продавец просит за ресторан 105 миллионов рублей.

«Ресторан существует 35 лет, с 1985 года! Зарекомендовал себя как один из лучших ресторанов нашего города, о чём говорят сами люди. Ресторан приносит прибыль даже в пандемию!», пишет продавец.Как следует из объявления, в продажу входят помещения, включая банкетные залы, земля, оборудование ресторана, технические помещения и арендатор. Окупаемость составляет 3,5 года.Отмечается, что собственник готов помогать новому хозяину 2 месяца, а причиной продажи является «расширение бизнеса в Иркутске».При этом хозяин помещения заявил, что бизнес продаётся до 20 января 2021 года.«Если не продам, возьму кредит под недвижимость, вложу в основной бизнес и поставлю управляющего», - предупреждает он.Отметим, что на «Авито» есть еще одно объявление, где тот же владелец продает весь комплекс недвижимости целиком за 230 миллионов рублей. В него помимо уже названного ресторана «Ургы» входят ночной клуб, магазин «Николаевский» и гостиница «Русь». Общая площадь выставленных на продажу помещений составляет 2,7 тысячи «квадратов», земли – 4,2 тысячи. По словам хозяина, годовой оборот составляет более 45 млн рублей.Фото: russianstock.ru