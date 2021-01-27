В Бурятии инвестор из Хабаровска планирует построить крупный откормочный комплекс

Предполагаемый объем инвестиций составит более 300 млн рублей







25 января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал инвестиционное соглашение о намерениях по созданию в республике племенного репродуктора. По условиям соглашения компания ООО «Мясооптторг» в течение пяти лет построит племенной репродуктор по выращиванию и реализации крупного рогатого скота свыше 3 тысяч тонн в живом весе в год.

Как сообщили в Минсельхозе РБ, правительство Бурятии намерено рассмотреть вопрос об оказании государственной поддержки, в том числе через предоставление субсидий за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Финансовым партнером выступит «Россельхозбанк». Объем инвестиций в проект составит более 300 млн рублей. Его реализация позволит укрепить позиции Бурятии в производстве мяса.На сегодня ведется работа по выделению земли под проект в Бичурском районе. Уже заключен договор аренды земельного участка общей площадью 500 га. В результате реализации проекта в районе будет создано порядка 30 новых рабочих мест.- Это наш первый проект на территории Бурятии. Мы планируем построить крупный откормочный комплекс. Мы создадим все условия, чтобы выращиваемая в регионе продукция пользовалась спросом в ДФО. Будем производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а это даст увеличение налогов в бюджет. Это также повлечет за собой новые рабочие места с высокой оплатой труда, поэтому мы планируем применять современные технологии, что приведет к развитию и смежных отраслей, которые будут подтягиваться при реализации проекта, - сказал генеральный директор «Мясооптторга» Евгений Шестюк.Алексей Цыденов поблагодарил инвестора за выбор Бурятии в качестве площадки для реализации инвестиционного проекта, имеющего серьёзные перспективы для развития регионального АПК.- Проект позволит привлечь солидные инвестиции в сельское хозяйство республики. Все это подтверждает, что бурятский агропром остается привлекательным для инвесторов. В результате реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места для сельских жителей. В сложной экономической ситуации, связанной с пандемией, это особенно важно для региона. Мы всегда готовы поддержать каждого инвестора, который намерен вложить средства в создание нового производства на селе. Это в полной мере касается как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса», - подчеркнул глава Бурятии.«Мясооптторг» более пяти лет работает на рынке Дальнего Востока, основным видом деятельности компании является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Предприятие имеет более 5 филиалов в двух регионах страны.Фото: Минсельхоз Бурятии