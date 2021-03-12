Android в тренде: топ-3 самых популярных смартфонов в Бурятии

Жители республики предпочитают гаджеты от Samsung, Huawei и Honor





Чаще всего абоненты МегаФона Бурятии выходят в интернет со смартфонов марок Samsung, Huawei и Xiaomi, четвертое по популярности место в регионе занимает Apple. Такие данные озвучили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику потребления абонентами мобильного интернет-трафика, и определили самые востребованные бренды гаджетов.

Результаты показали, что смартфоны практически вытеснили кнопочные телефоны из обихода жителей Бурятии. На сегодняшний день соотношение «умных» устройств относительно «звонилок» в сети МегаФона в регионе составляет 83% к 17%.Топ-3 смартфонов среди абонентов оператора выглядит следующим образом:1. Samsung. 31,7% всех зарегистрированных в сети оператора смартфонов приходится на гаджеты этого производителя. Тем не менее, в республике доля гаджетов Samsung в общем числе подключенных к сети МегаФон смартфонов несколько меньше, чем в среднем на Дальнем Востоке (34,1%).2. Huawei и Honor. Смартфоны известного китайского производителя и его дочернего бренда - на втором месте по популярности. Их доля – 30,1%, и это выше среднего показателя по дальневосточным регионам (29,8%).3. Xiaomi. И третье место, с более чем двукратным отрывом, – у обладателей устройств ещё одного производителя из Поднебесной. Гаджетами Xiaomi пользуется 13% абонентов МегаФона в Бурятии.В топ-3 по доле потребления интернет-трафика места распределились несколько иначе:1. Huawei и Honor. Больше всех трафика качают устройства этих марок. На них приходится 33,2% всего мобильного трафика в сети республики.2. Samsung. Доля потребления мобильного интернета смартфонами корейского производителя – 28,7%.3. Xiaomi. На долю устройств этого бренда в сети МегаФона в Бурятии приходится 16% всего дата-трафика.«Обновляя свои мобильные устройства, жители Бурятии делают выбор в пользу более современных и производительных смартфонов, - комментирует Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Соответственно растет и объем передачи данных. В 2020-м году LTE-трафик в сети МегаФон в Прибайкалье вырос более чем в два раза и чтобы сохранить эту тенденцию мы продолжаем развитие скоростной сети в регионе, обеспечивая наших абонентов равными цифровыми возможностями как в столице республики, так и в небольших населенных пунктах».Фото: МегаФон