Юная художница из Бурятии создала свой мир из сновидений

С открытием молодежного центра «Залуу» сфера современного искусства открывает миру новые лица в творчестве

С открытием молодежного центра «Залуу» сфера современного искусства в Бурятии приобретает свои уникальные черты, а также открывает миру новые лица в творчестве. Молодой художнице Юмжане Сюй всего 19 лет, однако девушка уже успела выделиться среди бурятских творцов и собрать богатое портфолио. Юмжана рассказала «Номер один», как создать свой мир из сновидений, учиться принимать себя через творчество и бороться за экологию, поддерживая секонд-хенды.Первая встреча с Юмжаной прошла в здании Республиканской типографии. Здесь у художницы расположена своя мастерская, заходя в которую, как будто перешагиваешь в сказку. Среди разноцветных лоскутков ткани, ватных облаков на потолке и абстрактных картин улыбчивая девушка второпях извиняется за беспорядок. Особое внимание в мастерской привлекает картина на огромном холсте, напоминающая чей-то яркий сон. Это самая узнаваемая из работ Юмжаны, которая носит таинственное название «Карта Сюреалии». Юмжана вспоминает, что с этой картиной изначально было много хлопот – холст для «Сюреалии» ей пришлось везти из самого Улан-Батора, где девушка сейчас учится в университете.- Помню день, когда я сделала первый эскиз к этой работе, – 1 января 2020 года. Конечно, там было внесено множество изменений, в конечном итоге на всю работу у меня ушло полгода. Это картина про мою художественную вселенную, про мой отдельный мир, - рассказывает девушка.Как выяснилось, мир искусства окружил художницу, когда она еще была ребенком. В садике мама Юмжаны часто водила ее на различные кружки, и еще до школы девочка начала посещать художественную школу. В пятом классе родители отдали ее в Детскую художественную школу имени Р. С. Мэрдыгеева.- Если честно, когда я пошла в «художку», была той еще лентяйкой. Рисовала, но много прогуливала, да и цели никакой не было. Во многом благодарна моей учительнице – изначально я была в коммерческой группе, но она заметила мою работу, и она ей понравилась. Меня решили перевести на бюджет, в итоге я не стала забрасывать рисование, продолжила. А уже после окончила в 9 классе эту школу и сразу пошла на подготовительные курсы в университет, - добавляет художница.Несколькими годами ранее Юмжана уже успела привлечь к себе внимание местных СМИ. В старших классах она посещала бизнес-школу для юных предпринимателей, где успешно защитила проект. И, будучи еще школьницей, решилась открыть свое дело – организовать в Улан-Удэ свой секонд-хенд.- Вся история с экологией началась благодаря моей школе – 3-й гимназии. У нас был углубленный английский и интересные учебники. В них я прочитала статьи про экологию, про культуру потребления и про то, как много от производства одежды отходов. Люди покупают дешевую одежду каждый день и могут в этот же день ее выкинуть. Потом нам посоветовали посмотреть документальный фильм «Реальная цена моды», где подробно рассказали, какой страшный ущерб получает от производства одежды экология, да и те же рабочие на текстильных фабриках в странах третьего мира. И после такого думаешь: «Стоит ли это того?». Начался процесс переосмысления. И, защитив свой проект, я подумала, почему бы не попробовать, - вспоминает она.Параллельно с секонд-хендом Юмжана решила начать свои эксперименты в творчестве. Девушка работала с тканями, ее первая работа носит название «Злые языки» - это кофта, на спине которой вышиты языки пламени.- Это тема из нашего локального бурятского буддизма. Как-то раз я была на приеме у ламы-астролога, и он сказал, что у меня за спиной злые языки и нужно проводить обряд. Я запомнила эту фразу и подумала, что надо будет что-нибудь с ней сделать. Плюс эта работа для меня стала оберегом, мол, «они (злые языки) у меня уже есть за спиной, а значит, другие до меня не достанут». К буддизму я больше отношусь как к какому-то искусству. Меня привлекают визуальные образы, скрытые мысли и то, что в буддизме у каждой детали и действия есть свой смысл. Я верю, что у каждого действия есть свои последствия. Верю в существование души и что мы приходим для исполнения своей миссии. И необязательно, чтобы она была какая-то глобальная и затрагивала все человечество. Свою миссию мы исполняем для развития своей души, - говорит Юмжана.После секонд-хенда первыми работами Юмжаны были автопортреты. Уже в 2017 году Юмжана Сюй поучаствовала в своей первой выставке - Art & Poetry.- Выставка была маленькая, на ней я выставила свои автопортреты, уже успевшие собраться к тому времени. Я около года морально шла к тому, чтобы воплотить в реальность что-то свое. В то время мне сложно было отойти от рамок и писать что-то личное, а не какие-нибудь натюрморты. Была такая боязнь «белого холста» – видишь перед собой белый холст и боишься начать. А почему автопортреты? Тогда присутствовало какое-то преодоление себя, а автопортреты это очень хорошая терапия и самоанализ, - объясняет Юмжана.Из последних работ девушки внимание привлекает необычное произведение под названием «Карта кожи». Это обычная белая тканевая маска, на которой бисером вышиты акне.- У меня проблемная кожа лет с 11. Еще с тех пор все это подкосило мою самооценку. И пришла идея поэкспериментировать - мне захотелось запечатлеть эти постоянные изменения на коже. Банально, сегодня нет прыща, завтра - опять новый. Дело в том, что принимать себя в целом нужно учиться каждый день, и речь идет не только об акне. В нашем теле постоянно происходят какие-нибудь изменения, и часто они могут подкосить наше восприятие самих себя. Но изменения – это нормально. Сейчас мне интересно наблюдать за своей кожей, поэтому я сделала эту маску и в скором времени буду делать еще одну, - улыбается Юмжана.Художница поддерживает феминистские взгляды. Как отмечает девушка, сам термин «феминизм» она узнала лет в 15, но феминистские идеи ей близки с самого детства, как и многим девушкам, которых отпугивают стереотипы о феминизме.- Многие девушки даже не знают, что они – феминистки. Все потому, что у нас феминизм и «нормальность» всегда разводят в разные стороны из-за стереотипов. Но это движение необходимо. В нашем мире очень много клише, транслируемые в фильмах, в кино, в рекламе – да везде. Например, до сих пор в норме определенная мода на женские тела. Сегодня мода на маленькую грудь, несколько лет назад она была на большую грудь и узкую талию, до этой моды женщинам транслировали так называемых «героиновых» моделей. В 80-е годы популярны были спортивные девушки. Это ненормально, так не должно быть. Женщина не объект, женское тело не должно быть сексуализировано. Очень много мир диктует женщине, что ей делать со своим телом. Но такого вообще не должно быть. Это только мое тело. И это все должны понять, - высказывается Юмжана.Девушка признается, что не любит разговаривать о несбывшихся планах и не хочет загадывать на будущее. Но на сегодня жизнь Юмжаны не перестает кипеть новыми проектами и идеями. Она участвует в школе современных художников «Генезис», планирует пополнить портфолио и провести свою первую персональную выставку. «Но дальше поживем - увидим», - добавляет художница.Эржена Мансорунова, «Номер один».