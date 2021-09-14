Буряад театр покажет в Москве жизнь гастарбайтеров

Билеты на спектакль раскупили за 40 минут

Вчера команда спектакля "КОРЕЯ_03" вылетела в Москву на фестиваль молодой режиссуры "АртМиграция".



В Москве артистов и сотрудников встретили худрук театра Саян Жамбалов и Марта Зориктуева, участница "Лаборатории 40+" данного фестиваля.



- Показ спектакля "КОРЕЯ_03" состоится 15 сентября на сцене театрального Центра Союза театральных деятелей России "На Страстном". Билеты на спектакль разошлись за 40 минут с момента начала регистрации на сайте фестиваля, - сообщает Буряад театр.



В программе фестиваля будут показаны 8 спектаклей российских театров. Играются они на разных площадках. Вчера наши артисты и сотрудники посетили Московский ТЮЗ, где посмотрели спектакль Карельского национального театра «Сказки чёрного леса».



Фото: Буряад театр



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