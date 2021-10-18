Балерины поехали по селам Бурятии

За умеренную плату они исполнят отрывки из лучших балетов





В Бурятском театре оперы и балета разработана необычная познавательно-развлекательная программа «Pro балет». Она нацелена на молодежную сельскую аудиторию и призвана познакомить ее с самыми известными произведениями российского и мирового балета.

Первый выезд состоялся в райцентр Заиграево. Все прошло очень успешно, было множество добрых откликов. Ближайший выезд запланирован в Кабанский район (Кабанск, Каменск и Селенгинск).Автором и куратором проекта стал талантливый молодой балетмейстер Павел Окунев.«Павел у нас учился в хореографическом колледже, закончил в 2007 году. Работал в Москве, в разных театрах, работал и учился в Париже. Недавно он к нам вернулся и теперь работает в Бурятском театре оперы и балета», - рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.Одна из целей государственной политики в области культуры – привлечь в театры молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого запущена акция «Пушкинская карта», проводятся различные мероприятия, которые можно оплатить с помощью данной карты – каждый театр формирует для данной категории какую-то свою программу, свои предложения.«Pro балет» позволит сельской молодежи, возможно, впервые в жизни увидеть настоящий «живой» балет, научиться разбираться в названиях наиболее известных произведений, начать узнавать отрывки из них. Ведь даже не каждый взрослый житель Бурятии в состоянии по музыке и танцу определить, из какого они балета – из «Лебединого озера» Чайковского или «Шахерезады» Римского-Корсакова.Покажут и современную хореографию, можно будет оценить, в каком направлении она развивается.По словам министра культуры, данный проект является ярким и запоминающимся.«Он создан для того, чтобы юный зритель прикоснулся к прекрасному искусству балета и заинтересовался. Может быть, даже себя увидел в нем. Возможно, в зале будет сидеть будущий Нуриев или Плисецкая», - говорит Павел Окунев.Программа состоит из ряда избранных балетных отрывков. Выступления артистов будут поясняться молодежной аудитории. Павел Окунев доходчиво и интересно рассказывает об интересных сторонах каждого отрывка. Он тут является не привычным ведущим-конферансье, а выступает в более «живой» роли модератора, общающегося с подростками в зале.«Содержание проекта будет постоянно меняться. Главная цель – заинтересовать детей. Я люблю современные формы, я люблю экспериментировать. Это же не гала-концерт в классическом виде», - говорит автор проекта.Учитывая особенности нейропсихологического склада молодого зрителя, в частности, его концентрацию внимания, длительность проекта составляет примерно один час десять минут. И балетные отрывки, которые покажут на сценах сельских ДК, будут небольшими. Акцент – на сменяемость и разнообразие.На сцене оперного театра, проект, конечно, тоже будет показан.«В любом театре оперы и балета балетная составляющая – очень кассовая. Большую часть дохода всегда приносит балет», - отмечает Соелма Дагаева.Средняя цена билета на «Pro балет» составляет около 300-400 руб. Билет можно оплатить как «Пушкинской картой», так и деньгами.Фото: «Номер один»