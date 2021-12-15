В Бурятии сельчане недовольны навязыванием Пушкинской карты

Чиновники говорят, что детей надо приобщать к культуре





Жители Тарбагатайского района недовольны, что их в обязательном порядке заставляют оформлять Пушкинскую карту. Своим возмущением сельчане поделились в паблике «Тарбагатай-инфо.24/7».

«Хотелось бы узнать, почему заставляют оформлять Пушкинскую карту, что за обязаловка? Требуют со школы, в школе говорят, что указание свыше», - возмутилась одна из местных жительницЕй ответила начальник отдел образования администрации Тарбагатайского района Татьяна Номоконова.«Всем классным руководителям поручено отработать с детьми оформление Пушкинской карты. В соответствии с данным проектом организованы гастрольные туры театров, филармоний и др. Конечно, регистрация карты - это личное желание родителя и ребёнка, но необходимо учитывать, что отказ от её оформления лишает возможности приобщения ребёнка к культуре. Необходимо понять, что школа и родители должны совместно участвовать в воспитании ребёнка, а не создавать препятствия учителям и действовать во вред своих же детей», - заявила чиновница.Напомним, Пушкинская карта — совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Проект запущен 1 сентября 2021 года.Подать заявку на оформление карты можно через мобильное приложение «Госуслуги. Культура» при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». Она доступна в двух вариантах — виртуальном и пластиковом. На карте, оформленной в 2021 году, будет 3 тысячи рублей, которые нужно использовать до конца декабря 2021 года.Фото: «Номер один»