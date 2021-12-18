В Улан-Удэ открыли памятник Батожабаю

Классику бурятской литературы в этом году исполнилось 100 лет
17 декабря на территории Национальной библиотеки в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие памятника классику бурятской литературы Даширабдану Батожабаю.
Прозаику, драматургу, киносценаристу, члену Союза писателей СССР Даширабдану Батожабаю в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения. В юбилейный год писателя прошел ряд мероприятий на сцене театров, в библиотеках и на самых разных площадках, сообщили в министерстве культуры Бурятии.
⠀
Талантливый писатель, поэт, драматург Даширабдан Батожабай внес большой вклад в развитие бурятской литературы и искусства. Автор знаменитых произведений «Адуушанай дуун» (Песня табунщика) и романа-трилогии «Похищенное счастье» (1966), отражающий огромный период жизни бурятского народа на рубеже XIX-ХХ веков.
⠀
Кульминацией череды культурных событий стало открытие памятника и собрание общественности, посвященные 100-летию со дня рождения классика бурятской литературы.
⠀
Автором памятника стал скульптор Баир Сундупов — победитель конкурса на лучшее эскизное решение проекта памятника Даширабдану Батожабаю «Жизнь, ставшая легендой».
Фото: министерство культуры Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.