Житель Бурятии попал под суд за уклонение от службы в армии

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение в отношении горожанина, неоднократно уклонявшегося от службы в армии. Парень шесть раз не являлся в военкомат.

Сообщается, что улан-удэнец состоит на воинском учете в военном комиссариате Железнодорожного и Октябрьского районов. При постановке на первоначальный воинский учет, по результатам медицинского освидетельствования, парню вынесли категория годности «А-1» - годен к военной службе.

В период осенней призывной кампании 2021 года, военный комиссариат проводился комплекс мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Молодому горожанину неоднократно вручали повестки под роспись. В повестках было указано, что он должен явиться в военный комиссариат к определенному времени.

«Реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, С., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка комплектования вооруженных сил Российской Федерации и желая этого, с целью уклонения от призыва на военную службу, не имея законных оснований для освобождения от этой службы, не явился в назначенное время в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не представив оправдательных документов», - сообщается в материалах дела.

Всего в 2021 году горожанина пытались призвать на службу четыре раза. Военкомат повторил свои попытки призвать уклониста и в весеннюю компанию 2022 года: парню вручали повестки

На суде парень сказал, что предъявленное обвинение ему понятно, вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Далее поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств по делу.

С учетом изложенного суд квалифицировал действия горожанина по ч. 1 ст. 328 УК РФ - как уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил признать улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.





Фото: "Номер один"