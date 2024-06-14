Культура 14.06.2024 в 11:49

В Бурятии гостит председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин

На встрече с ним обсуждался предстоящий юбилей Союза композиторов Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии гостит председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин

В Бурятии с официальным визитом находится председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.

- Калимуллин Рашид Фагимович – известный композитор, крупный музыкально-общественный деятель России. Его творческая и организаторская деятельность способствует развитию и укреплению международных музыкальных контактов, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

13 июня композитор Рашид Калимуллин встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, в которой приняли участие министр культуры Соелма Дагаева и председатель Союза композиторов Бурятии Давид Дондупов.

На встрече обсуждались вопросы предстоящего в 2025 году 85-летия Союза композиторов Бурятии, вопросы поддержки бурятской профессиональной музыки, развития детского музыкального творчества, участия композиторов в патриотическом воспитании молодежи и другие аспекты сотрудничества.

Рашид Фагимович успел также познакомиться с руководством и деятельностью Бурятского театра оперы и балета, Восточно-Сибирского государственного института культуры, с директорами колледжа искусств им. Чайковского, театра «Байкал», Бурятской филармонии, национальной библиотеки Республики Бурятия, и конечно же, с представителями Бурятского союза композиторов.

Отметим, что в последний раз визит в республику руководителя Союза композиторов России состоялся более 40 лет назад.

 

Фото: loon.site

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