Культура 13.12.2022 в 11:52

В Бурятии живет родной племянник Бари Алибасова в бараке под снос

Знаменитости напомнили о нем в передаче «Секрет на миллион». К себе он звать родственника отказался
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии живет родной племянник Бари Алибасова в бараке под снос

10 декабря в студию передачи «Секрет на миллион» на НТВ пригласили заслуженного артиста России и известного продюсера Бари Алибасова. В развлекательной программе знаменитые люди из России рассказывают свои тайны и получают за это деньги. На своих рассказах они могут заработать до 1.5 млн рублей.

В передаче продюсер впервые услышал о смерти своей родной сестры. Хоронили женщину соседи. На ее похороны не пришли ни ее сын, ни сам Бари Алибасов. А далее в программе рассказали об этом самом племяннике. Артист сказал, что тот якобы проживает в Казахстане. Но выяснилось, что мужчина сейчас в Бурятии в городе Кяхта. А живет он в бараке под снос.

«Племянник Бари Алибасова 66-летний Борис назван в честь продюсера. Он очень похож на знаменитого дядю: тот же овал лица, глаза с прищуром, ямочки на щеках. Живет племянник в Кяхте в небольшом городке в Бурятии в этом бараке под снос»,

- рассказали в передаче.
Мужчина живет один. Племянник всю жизнь работал охранником и помощи  у знаменитого родственника никогда не просил. Только однажды Бари подарил ему 25 тысяч рублей, а потом подарил свой пиджак. Деньги ушли на оплату долгов, а пиджак украли в поезде. Как объяснил племянник Борис, родную маму он не смог похоронить и навестить, потому что ему не хватило денег на поездку - его пенсия составляет 14 тысяч рублей.

Судьба племянника сложилась не гладко. У него погиб 29-летний сын. Недавно умерла жена, с которой прожил вместе 42 года. Но у племянника Бориса еще есть дочь в Улан-Удэ. Сам он любит ходить на рыбалку. В конце сюжета он позвал известного родственника Бари Алибасова к себе в гости. Затем ведущая задала вопрос Бари Алибасову о том, а позовет ли сам артист к себе племянника. Тот ответил отрицательно.

«А зачем? Да и я сам ведь скоро умру», 

- ответил он.
Возрастное ограничение передачи 16+

Фото: скриншот из видео "НТВ"

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