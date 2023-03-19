В Бурятии на 78 году ушел из жизни народный артист Михаил Елбонов

Елбонов Михаил Гомбоевич - Народный артист Республики Бурятия и Российской Федерации. Дважды лауреат Государственной премии Бурятии. С 1996 года – председатель Союза театральных деятелей Бурятии.Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалью «За заслуги перед бурятским народом», орденом «Дружбы». Заслуженный работник культуры АБАО. Заслуженный работник культуры Монголии, награжден золотой медалью «Чингисхан», орденом Монголии «Полярная Звезда»; избран Почетным профессором Монгольской государственной академии культуры. Включен в энциклопедию «Лучшие люди России». «Почетный гражданин Республики Бурятия» (2016).Елбонов Михаил Гомбоевич родился 5 октября 1945 года в селе Угнасай Курумканского района. С 1965 по 1969 годы учился в составе второй бурятской актерской студии Ленинградского Государственного Института театра, музыки и кинематографии. С 1969 года работает в Государственном Бурятском Академическом театре драмы имени Хоца Намсараева. За 54 года работы на сцене создано свыше 150 ролей в спектаклях национальной, русской, зарубежной, мировой драматургии. Сыгранные им роли по праву вошли в сокровищницу бурятского театрального искусства: Будамшуу, Хлестаков, неуловимый Сэнгэ, Жадов, Бусыгин, Николай Бестужев, Дай Хун. Ксанф, Тригорин …Михаил Елбонов вошел в историю бурятского театрального искусства как исполнитель ролей пяти ханов: «Хан Шарлай и соболиная шуба», «Хаан Харалтуур», «Король Лир», «Гэсэр Хаан», «Чингисхан». Сыграл роли в 7 кинофильмах: «Степень риска» - Ленфильм; «Пропажа свидетеля», «Три солнца», «Крик тишины», «Утро обреченного прииска» - Мосфильм, Свердловская киностудия «Зов» сняла документальный фильм «Я- сын земли Бурятской», посвященный жизни и творчеству артиста.Талант, трудолюбие, увлеченность, оптимизм были присущи всей жизни и творчеству Михаила Гомбоевича Елбонова. Прекрасная сценическая пластика, музыкальность, вокальные данные поставили Михаила Гомбоевича в один ряд с ведущими исполнителями бурятских и монгольских песен. Он говорил со своим зрителем посредством песни о любви к родной земле, воспевал ее красоты, пел о людях и для людей. У него была выверенная временем концертная программа, которую с восторгом принимала публика.С 2005 года любимый в народе образ Будамшуу обрел второе рождение. Любимое детище - Международный конкурс «Юный Будамшуу» дал дорогу в большое искусство десяткам юных талантов.Коллектив Государственного Бурятского Академического театра драмы имени Хоца Намсараева глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование семье, родным и близким, друзьям, почитателям таланта.Светлая память о замечательном человеке, всенародном любимце , заботливом муже, отце и дедушке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, благодарных зрителей, родных и близких.Прощание состоится в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева 24 марта с 9:00 до 11:30 часов.