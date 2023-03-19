Культура 19.03.2023 в 14:04

В Бурятии на 78 году ушел из жизни народный артист Михаил Елбонов

За 54 года работы на сцене артистом создано свыше 150 ролей в спектаклях
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В Бурятии на 78 году ушел из жизни народный артист Михаил Елбонов
Елбонов Михаил Гомбоевич - Народный артист Республики Бурятия и Российской Федерации. Дважды лауреат Государственной премии Бурятии. С 1996 года – председатель Союза  театральных деятелей Бурятии.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени,  медалью «За заслуги перед бурятским народом», орденом «Дружбы». Заслуженный работник культуры АБАО. Заслуженный работник культуры Монголии, награжден золотой медалью «Чингисхан», орденом Монголии «Полярная Звезда»; избран Почетным профессором Монгольской государственной академии культуры. Включен в энциклопедию «Лучшие люди России». «Почетный гражданин Республики Бурятия» (2016). 

Елбонов Михаил Гомбоевич родился 5 октября 1945 года в селе Угнасай Курумканского района. С 1965 по 1969 годы учился в составе второй бурятской актерской студии Ленинградского Государственного Института театра, музыки и кинематографии. С 1969 года работает в Государственном Бурятском Академическом театре драмы имени Хоца Намсараева. За 54 года работы на сцене создано свыше 150 ролей в спектаклях национальной, русской, зарубежной, мировой драматургии.  Сыгранные им роли по праву вошли в сокровищницу бурятского театрального искусства: Будамшуу, Хлестаков, неуловимый Сэнгэ, Жадов, Бусыгин, Николай Бестужев, Дай Хун. Ксанф, Тригорин …

Михаил Елбонов вошел в историю бурятского театрального искусства как исполнитель ролей пяти ханов: «Хан Шарлай и соболиная шуба», «Хаан Харалтуур», «Король Лир», «Гэсэр Хаан», «Чингисхан». Сыграл роли в 7 кинофильмах: «Степень риска» - Ленфильм;  «Пропажа свидетеля», «Три солнца», «Крик тишины», «Утро обреченного прииска» - Мосфильм, Свердловская киностудия «Зов» сняла документальный фильм «Я- сын земли Бурятской», посвященный жизни и творчеству артиста.

Талант, трудолюбие, увлеченность, оптимизм были присущи всей жизни и творчеству Михаила Гомбоевича Елбонова. Прекрасная сценическая пластика, музыкальность, вокальные данные поставили Михаила Гомбоевича в один ряд с ведущими исполнителями бурятских и монгольских песен. Он говорил со своим зрителем посредством песни о любви к родной земле, воспевал ее красоты, пел о людях и для людей. У него была выверенная временем концертная программа, которую с восторгом принимала публика.

С 2005 года любимый в народе образ Будамшуу обрел второе рождение. Любимое детище -  Международный конкурс «Юный Будамшуу» дал дорогу в большое искусство десяткам юных талантов.

Коллектив Государственного  Бурятского  Академического  театра  драмы имени Хоца Намсараева глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование  семье, родным и близким, друзьям, почитателям таланта. 

Светлая память о замечательном человеке, всенародном  любимце , заботливом муже, отце и дедушке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, благодарных зрителей, родных и близких.

Прощание  состоится в  Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева 24 марта с 9:00 до 11:30 часов. 

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