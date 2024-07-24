В Аэропорту Улан-Удэ пройдет фестиваль уличного кино

27 июля в 19 часов улан-удэнцев приглашают на фестиваль уличного кино. Он пройдет в семейном кинозале «Седьмое небо» в ДК «Авиатор» в мкрн Аэропорт.

Фестиваль уличного кино – крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра. Ежегодно проект охватывает более 500 тысяч зрителей по всей стране. Официальный партнер фестиваля – национальный видеохостинг RUTUBE.

В рамках фестиваля покажут короткометражки «Хейт» (11 минут), «Аплодисменты» (16 минут), «30 секунд» (19 минут), «Мы ненадолго» (5 минут), «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» (13 минут), «Бернаки» (21 минута) и «На небо»(16 минут).

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение 16+

Фото: loon.site