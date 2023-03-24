В Улан-Удэ лучший балетмейстер-постановщик получит 100 тысяч рублей
Скоро в столице Бурятии стартует VII Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Бурятской АССР, Кавалера Ордена Дружбы Татьяны Ефремовны Гергесовой.
Обладателю гран-при конкурса вручат 100 тысяч рублей, а также он получит эксклюзивный кубок, изготовленный известным мастером Надеждой Супониной. Победителям и лауреатам также дадут денежные премии.
Конкурсные выступления оцениваются по трем номинациям: народный танец, стилизованный народный танец, современный танец.
Гала-концерт и торжественное награждение участников конкурса пройдет 31 марта в Русском драматическом театре имени Бестужева в 18:00. В концертной программе представят самые лучшие хореографические номера по всем трем направлениях. Организовывает конкурс Колледж имени П.И. Чайковского при поддержке министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.
Кроме того, на конкурс приедет особый гость из Монголии Содном Нэргуй - заведующий кафедрой хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств.
«Перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Республики Бурятия, а также из соседних регионов. Известно, что участников примерно 50 человек, которые готовят около 100 номеров. Это цифра превосходит численность участников 2019 года. Долгое время конкурс не проводился из-за ковидных ограничений. Участие примут из разных регионов России. Также мы ожидаем большую делегацию монголов – участников конкурса»,
- рассказали организаторы
Билеты на гала-концерт можно приобрести по ссылке, действует Пушкинская карта.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один