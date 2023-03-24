Культура 24.03.2023 в 16:12

В Улан-Удэ лучший балетмейстер-постановщик получит 100 тысяч рублей

Конкурс стартует 29 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ лучший балетмейстер-постановщик получит 100 тысяч рублей

Скоро в столице Бурятии стартует VII Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Бурятской АССР, Кавалера Ордена Дружбы Татьяны Ефремовны Гергесовой.

Обладателю гран-при конкурса вручат 100 тысяч рублей, а также он получит эксклюзивный кубок, изготовленный известным мастером Надеждой Супониной. Победителям и лауреатам также дадут денежные премии.

Конкурсные выступления оцениваются по трем номинациям: народный танец, стилизованный народный танец, современный танец.

Гала-концерт и торжественное награждение участников конкурса пройдет 31 марта в Русском драматическом театре имени Бестужева в 18:00. В концертной программе представят самые лучшие хореографические номера по всем трем направлениях. Организовывает конкурс Колледж имени П.И. Чайковского при поддержке министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.

«Перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Республики Бурятия, а также из соседних регионов. Известно, что участников примерно 50 человек, которые готовят около 100 номеров. Это цифра превосходит численность участников 2019 года. Долгое время конкурс не проводился из-за ковидных ограничений. Участие примут из разных регионов России. Также мы ожидаем большую делегацию монголов – участников конкурса»,

 - рассказали организаторы
Кроме того, на конкурс приедет особый гость из Монголии Содном Нэргуй - заведующий кафедрой хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств.

Билеты на гала-концерт можно приобрести по ссылке, действует Пушкинская карта.


Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один
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