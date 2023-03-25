В Бурятии отмечают День работника культуры

«Уважаемые работники культуры и деятели искусства! В этот день я благодарю всех, кто своим трудом хранит и приумножает культурное наследие нашего города, Бурятии и России. Улан-Удэ всегда славился талантами и высоким уровнем работы учреждений! За этим стоит ежедневный труд работников театров, библиотек, музеев, артистов, коллективов, домов культуры. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, вы щедро отдаете людям богатство своей души, теплоту своих сердец, дарите радость общения с прекрасным. Яркая культурная жизнь Улан-Удэ наполнена вашими усилиями, мастерством, энергией, идеями», - мэр города Игорь Шутенков.

В 2022 году учреждения культуры провели 681 мероприятие. Игорь Шутенков поздравляет с профессиональным праздником всех сотрудников учреждений культуры и представителей культурной общественности, а также деятелей искусства и людей творческих профессий.С 2019 года в России началась реализация масштабного национального проекта «Культура», при Государственном совете РФ создана одноименная рабочая группа. Все эти решения призваны придать новый импульс развитию сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь в малых городах и селах более качественной и разнообразной.