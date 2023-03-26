На фестивале «Голос кочевников» в Бурятии выступят музыканты из Китая

В Бурятии анонсировали выступление на «Голосе кочевников» группы под названием «Taiga» из города Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Один участник дуэта из Синьцзяна, другой из Монголии.

Основанная в 2014 году, группа «Тайга» искала душу кочевой музыки, играя на таких инструментах, как морин хуур, барабан, дошпулуур, а также используя тувинское горловое пение. Вдохновлённые традиционными исполнительскими техниками и современными музыкальными трендами, они создали собственный жанр – psychotic-nomadic music.

Ранее стали известны еще два участника фестиваля - группа «Моя Мишель», которая выступит 14 июля и «Нееет, ты что» с выступлением 15 июля.

«Моя Мишель» – российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук и одна из самых ярких и интересных команд современной российской сцены. Ребята не задействуют штампы отечественной попсы, поэтому их треки — запоминающиеся истории любви, записанные живой группой с добавлением электроники.

«Нееет, ты что» — молодой музыкальный дуэт, образовавшийся в Махачкале в 2020 году.

Творчество ребят основывается на стыке джаза, фанка, хауса и хип-хопа, с россыпью локальных отсылок и сленга в текстах.

За три года существования группы, фронтмены группы Рамазан и Расул успели выпустить студийный альбом, лайв-альбом, четыре EP и три музыкальных клипа.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте voiceofnomads.ru, на burconcert.ru и в кассе Филармонии (Каландаришвили, 23, 1 этаж). Действует «Пушкинская карта».

Напомним, фестиваль «Голос кочевников» прошел после долгой паузы из-за пандемии в 2022 году и собрал порядка 9.5 тысяч зрителей. Как сообщал «Номер один», на это событие приехали люди со всей России.

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Фото: "Номер один"

