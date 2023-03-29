В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой

Бурятская певица Сэсэг Аюшеева готовится к большому сольному концерту. Он пройдёт 20 апреля в Русском драматическом театре. Зрителей ждёт не только эстрадный концерт, а настоящее представление с исполнением любимых хитов и новых песен на бурятском языке, танцевальными постановками и яркими дуэтами. Режиссёр концерта - Доржи Найданов.

«Я очень давно не встречалась со своими зрителями один на один. Потому очень жду выступления, мы готовим очень красивый концерт. Обязательно исполню «Улгын дуун» - именно эта песня ушла в народ, её даже называют в народе гимном сыновей. На концерте также пройдёт презентация клипа на песню «Дуран тухай дуун». Представлю и новые треки - например, «Hанашооб». Автор песни - талантливый музыкант родом из Шэнэхэна Галсан-Нимын Гандигээ»,



- поделилась планами Сэсэг.

