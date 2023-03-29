В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
Бурятская певица Сэсэг Аюшеева готовится к большому сольному концерту. Он пройдёт 20 апреля в Русском драматическом театре. Зрителей ждёт не только эстрадный концерт, а настоящее представление с исполнением любимых хитов и новых песен на бурятском языке, танцевальными постановками и яркими дуэтами. Режиссёр концерта - Доржи Найданов.
Как отмечают в пресс-службе филармонии, Сэсэг Аюшеева - лауреат множества конкурсов, среди которых: гран-при Международного конкурса эстрадных песен «Алтаргана», диплом I степени Международного конкурса эстрадных песен в Монголии, гран-при Международного Евразийского конкурса эстрадных песен «Белый месяц».
«Я очень давно не встречалась со своими зрителями один на один. Потому очень жду выступления, мы готовим очень красивый концерт. Обязательно исполню «Улгын дуун» - именно эта песня ушла в народ, её даже называют в народе гимном сыновей. На концерте также пройдёт презентация клипа на песню «Дуран тухай дуун». Представлю и новые треки - например, «Hанашооб». Автор песни - талантливый музыкант родом из Шэнэхэна Галсан-Нимын Гандигээ»,
- поделилась планами Сэсэг.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте и в кассе Филармонии (Каландаришвили, 23, 1 этаж). Действует Пушкинская карта.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Филармония Улан-Удэ