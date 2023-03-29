Культура 29.03.2023 в 12:29

В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой

Солистка Бурятской филармонии выступит в Русдраме
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой

Бурятская певица Сэсэг Аюшеева готовится к большому сольному концерту. Он пройдёт 20 апреля в Русском драматическом театре. Зрителей ждёт не только эстрадный концерт, а настоящее представление с исполнением любимых хитов и новых песен на бурятском языке, танцевальными постановками и яркими дуэтами. Режиссёр концерта - Доржи Найданов.

«Я очень давно не встречалась со своими зрителями один на один. Потому очень жду выступления, мы готовим очень красивый концерт. Обязательно исполню «Улгын дуун» - именно эта песня ушла в народ, её даже называют в народе гимном сыновей. На концерте также пройдёт презентация клипа на песню «Дуран тухай дуун». Представлю и новые треки - например, «Hанашооб». Автор песни - талантливый музыкант родом из Шэнэхэна Галсан-Нимын Гандигээ»,

 - поделилась планами Сэсэг.
Как отмечают в пресс-службе филармонии, Сэсэг Аюшеева - лауреат множества конкурсов, среди которых: гран-при Международного конкурса эстрадных песен «Алтаргана», диплом I степени Международного конкурса эстрадных песен в Монголии, гран-при Международного Евразийского конкурса эстрадных песен «Белый месяц».

Билеты на концерт можно приобрести на сайте и в кассе Филармонии (Каландаришвили, 23, 1 этаж). Действует Пушкинская карта.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Филармония Улан-Удэ

Теги
Русский драматический театр филармония певица

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