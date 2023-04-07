Культура 07.04.2023 в 16:44

В Улан-Удэ льготники могут бесплатно посещать театр оперы и балета

Жителям напоминают о социальных спектаклях
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ льготники могут бесплатно посещать театр оперы и балета

Бурятский театр оперы и балета призывает жителей республики воспользоваться возможностью посетить театр без ущерба для бюджета. Это право есть у нескольких категорий граждан – они могут посетить спектакли бесплатно, либо со скидкой в 50%. Такие постановки называют социальными спектаклями.

 «Я, будучи пенсионером федерального значения уже давно, частенько этим пользуюсь. Сколько я таким образом увидела интересных постановок – тяжело счесть.  Алгоритм прост: звоните предварительно по театрам и узнаете, какие льготные представления  намечаются. Берете справку  МСЭ, пенсионное удостоверение , паспорт и идете за бесплатными билетами в кассу. Успевайте, билеты быстро заканчиваются. Знайте свои права!» 

- рассказала постоянный зритель Бурятского театра оперы и балета Дарима Дымчикова. 

Среди категорий: дети – сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, реабилитированные лица, ветераны и пенсионеры, члены Союза писателей Бурятии, дети-инвалиды. Отметим, квота льготных билетов составляет 20 мест на спектакль из взрослого репертуара и 30 мест на детский спектакль. На льготу в 50% от стоимости билета могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, дошкольники, члены Российского союза писателей, военнослужащие. 

В апреле и мае зрители со льготами могут посмотреть: 

21 апреля – концерт «Метель. Воспевая отчий край». (Возрастное ограничение 6+)

26 мая – оперу Джакомо Пуччини «Тоска», (Возрастное ограничение 16+) 

Подробнее о спектаклях и условиях акции можно узнать на сайте театра.



Фото: Номер один
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