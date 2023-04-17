В Улан-Удэ фанатов «Гарри Поттера» приглашают попрактиковать английский

В столице Бурятии 19 апреля в библиотеке-филиале №13 пройдет воркшоп «English&Fun». Его проведет улан-удэнский арт-коуч и преподаватель английского языка Валерия Семенова. На тематическую встречу приглашают всех фанатов вселенной «Гарри Поттера», а также любителей иностранных языков и просто тех, кто хочет весело провести время.

На мероприятии жителей ждет целый час обсуждения на английском любимых персонажей, просмотр видеороликов, живой обмен мнениями, творческие задания, а также интересный квиз. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо написать организаторам по ссылке. Количество мест ограничено.







Адрес: Геологическая, 15

Время: 17:00

Вход свободный



Возрастное ограничение 14+



Фото: pixabay.com; Библиотека №13