Культура 17.04.2023 в 10:51

В Улан-Удэ фанатов «Гарри Поттера» приглашают попрактиковать английский

Тематическая встреча пройдет в Библиотеке №13
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ фанатов «Гарри Поттера» приглашают попрактиковать английский

В столице Бурятии 19 апреля в библиотеке-филиале №13 пройдет воркшоп «English&Fun». Его проведет улан-удэнский арт-коуч и преподаватель английского языка Валерия Семенова. На тематическую встречу приглашают всех фанатов вселенной «Гарри Поттера», а также любителей иностранных языков и просто тех, кто хочет весело провести время.

На мероприятии жителей ждет целый час обсуждения на английском любимых персонажей, просмотр видеороликов, живой обмен мнениями, творческие задания, а также интересный квиз. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо написать организаторам по ссылке. Количество мест ограничено. 


Адрес: Геологическая, 15
Время: 17:00
Вход свободный

Возрастное ограничение 14+

Фото: pixabay.com; Библиотека №13

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