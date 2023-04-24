Культура 24.04.2023 в 15:59

В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей

Кроме того, у жителей есть шанс выиграть билеты на фестиваль «Голос кочевников»
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей

28 апреля 2023 года в Национальной библиотеке Республики Бурятия пройдет традиционная социокультурная акция «Библионочь-2023» (6+). О ней подробнее рассказали на традиционном правительственном брифинге.

Как рассказала директор Национальной библиотеки Людмила Гармаева, в этот день посетителей ожидает разнообразная культурная программа. Это яркие музыкальные номера, интересные и полезные мастер-классы, увлекательный игровой квест, ярмарка мастеров площадка, где будут представлены изделия ручной работы и многое другое. В целом, на каждом этаже здания пройдут десятки мероприятий для жителей разных интересов и всех возрастов.

Например, для гостей, пришедших с детьми, на 2 этаже будет действовать детская площадка и опытные аниматоры. Там же в региональном центре любители видеоигр смогут поиграть в приставку «Xbox series X», а поклонники ретро игр смогут погрузиться в атмосферу классической игровой приставки Dendy от японской компании Nintendo. На 3 этаже посетителей ждет уникальный мастер-класс про особенности регионального кино от известного кинорежиссера и общественного деятеля Баира Уладаева. На 4 этаже пройдет встреча со сценаристом и режиссером художественного фильма «Мой друг нерпа» (Возрастное ограничение 6+) Вячеславом Бутухановым. На 5 этаже для любителей интеллектуальных битв пройдет соревнование по настольным играм.

Кульминационной точкой «Библионочи» станет розыгрыш памятных призов от партнеров библиотеки и культурных учреждений города на главной сцене.

«Главный призом мероприятия станет туристический сертификат на 30 000 рублей. Приз за второе почетное место в главном розыгрыше 2 билета на международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», которые были предоставлены традиционным партнером Бурятской государственной филармонией»,

- отметили на мероприятии.
На протяжении всего вечера в Национальной библиотеке будет работать буфет. Билеты на «Библионочь. Читаем вместе» можно приобрести по «Пушкинской карте по ссылке. Вход - 150 рублей. Для пенсионеров, детей и школьников до 13 лет - 100 рублей.

 Возрастное ограничение 6+


Фото: pixabay.com

Теги
библионочь-2023 библиотека

Все новости

В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
24.04.2023 в 17:00
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
24.04.2023 в 16:27
В Хурале Бурятии внесли изменения в закон «О земле»
24.04.2023 в 16:15
В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей
24.04.2023 в 15:59
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
24.04.2023 в 15:24
В Улан-Удэ жители аварийного дома не знают, когда получат новые квартиры
24.04.2023 в 15:14
В Бурятии утвержден новый зампред правительства
24.04.2023 в 14:47
Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках
24.04.2023 в 13:59
В Бурятии официально объявили об отмене шествия «Бессмертного полка»
24.04.2023 в 13:38
Контрактники из Бурятии без военной подготовки будут проходить службу на территории России
24.04.2023 в 13:30
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Госархиву Бурятии не хватает цифровой памяти
Часть муниципальных архивов республики испытывают дефицит площадей
23.04.2023 в 16:53
В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры
Затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания Алексея Цыденова  

21.04.2023 в 11:56
В улан-удэнской библиотеке обсудили «Гарри Поттера» на английском языке
Бесплатный воркшоп провела арт-коуч и преподаватель английского Валерия Семенова
20.04.2023 в 15:01
Русский драмтеатр в Улан-Удэ усилил меры безопасности
«Наши зрители защищены», заявили его руководители «после известных событий»
19.04.2023 в 17:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru