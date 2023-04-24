В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей

28 апреля 2023 года в Национальной библиотеке Республики Бурятия пройдет традиционная социокультурная акция «Библионочь-2023» (6+). О ней подробнее рассказали на традиционном правительственном брифинге.

Как рассказала директор Национальной библиотеки Людмила Гармаева, в этот день посетителей ожидает разнообразная культурная программа. Это яркие музыкальные номера, интересные и полезные мастер-классы, увлекательный игровой квест, ярмарка мастеров площадка, где будут представлены изделия ручной работы и многое другое. В целом, на каждом этаже здания пройдут десятки мероприятий для жителей разных интересов и всех возрастов.

Например, для гостей, пришедших с детьми, на 2 этаже будет действовать детская площадка и опытные аниматоры. Там же в региональном центре любители видеоигр смогут поиграть в приставку «Xbox series X», а поклонники ретро игр смогут погрузиться в атмосферу классической игровой приставки Dendy от японской компании Nintendo. На 3 этаже посетителей ждет уникальный мастер-класс про особенности регионального кино от известного кинорежиссера и общественного деятеля Баира Уладаева. На 4 этаже пройдет встреча со сценаристом и режиссером художественного фильма «Мой друг нерпа» (Возрастное ограничение 6+) Вячеславом Бутухановым. На 5 этаже для любителей интеллектуальных битв пройдет соревнование по настольным играм.

Кульминационной точкой «Библионочи» станет розыгрыш памятных призов от партнеров библиотеки и культурных учреждений города на главной сцене.

«Главный призом мероприятия станет туристический сертификат на 30 000 рублей. Приз за второе почетное место в главном розыгрыше 2 билета на международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», которые были предоставлены традиционным партнером Бурятской государственной филармонией»,



- отметили на мероприятии.



На протяжении всего вечера в Национальной библиотеке будет работать буфет.

Билеты на «Библионочь. Читаем вместе» можно приобрести по «Пушкинской карте

. Вход - 150 рублей. Для пенсионеров, детей и школьников до 13 лет - 100 рублей.

Возрастное ограничение 6+



Фото: pixabay.com