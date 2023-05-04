«Сцена нужна, чтобы высказаться. Есть боль – выскажи, выкричи ее!»

В конце апреля в женской исправительной колонии №7 Республики Бурятия показали спектакль «Ни любви, ни тоски, ни жалости» по мотивам произведения Владимира Кунина. Историю малолетних беспризорников, которые готовятся для диверсионной операции, осужденные поставили сами.На премьере актеры Русского драмтеатра имени Н.А. Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров оказались по поручению Министерства культуры республики Бурятия – с этого года театр взял шефство над театральными студиями девяти школ, в том числе и вечерней школы №14 при женской исправительной колонии №7.Однажды Евгений Винокуров выступал в этой колонии со спектаклем «Наташина мечта». Историю о 14-летней девочке из детдома, которая попала за решетку осужденные женщины приняли со слезами, поскольку ситуация им была знакома не понаслышке. Евгений Винокуров и после выступал в колонии с концертами. Именно тогда и решил подарить хорошую гитару.- Когда театры обязали взять шефство над школьными театрами, Женя сразу обратился ко мне, – говорит заслуженная артистка России Марина Ланина. – Это очень правильно. Потому что, если люди будут вариться в собственном горе, то что делать с душой? Многие получают максимальные сроки, в среднем от пяти до пятнадцати лет, и полностью исключены из социума.А человек – это божественная единица, где бы она не находилась, какие бы уроки ей не надо было пройти – в тюрьме ли, у нас в театре (смеется) или в Госдуме – не имеет значения, это обязательно рост человеческой души.25 апреля осужденные женщины от 18 до 65 лет показали спектакль, зрителями которого стали их педагоги, артисты ГРДТ им. Н. Бестужева и доцент кафедры сценической речи и актерского мастерства ВСГИК Елена Баранова и все осужденные женщины.- Педагоги, которые работают в этом заведении, которое похоже на старый…туалет – святые люди, – эмоционально говорит Марина Ланина.По мнению актрисы, спектакль ставила настоящая умница – тоже осужденная молодая девушка.- Когда мы пришли, нам быстро рассказали, какие у них проблемы и стали задавать вопросы по спектаклю, по тексту роли. Мы отвечаем, а их уже выводят на построения. Ведь театр театром, а в колонии правила никто не отменял. И мы сидели, ждали. В день на репетиции выделялось полтора часа. Они стеснялись, все переспрашивали, правильно ли сказали, сделали.Такое неверие в себя.При этом глядят тебе в глаза как малые дети, и для них счастье пообщаться со мной, как проводником из той жизни. А я и счастлива и несчастлива, что была там. Мое счастье – что я увидела благодарнейшие глаза этих женщин.И все же это колония, где сидят люди, совершившие преступления. Но тут Марина Ланина поднимает серьезный вопрос:- В сердце боль, что на их месте может оказаться любая.Многие сидят за превышение самообороны.В детстве я сама была той, над кем пьяный отчим держал топор. И хотелось отомстить… Потому что человеческая душа плачет: «За что меня так?!» Но когда просишь помощи у полиции, с тем, кто над тобой топор держал, проводят душеспасительную беседу. И все! Отсюда и фраза: «Нету тела – нету дела». Это больная тема, о которой нужно говорить.Помолчав, актриса продолжает дальше:- Одна из женщин, участвовавших в спектакле – 65-ти лет уже должна выходить, но тянет срок. Почему? Она отсидела лет двенадцать за превышение самообороны. Там много таких, кто не выдержал, когда мужчина – пьяница, насильник издевался над слабым существом. Женщина, по пьяному делу или по трезвому, берет нож или скалку и, защищаясь, совершает преступление, за которое получает такой срок. Вот и эта осужденная не хочет выходить. «А куда я выйду?» – говорит. Теперь колония для нее – единственная возможность жить. На воле у нее ничего нет. Тут и кров, и работа, пить и курить не дают, хулиганить – тоже. Вот и смех, и грех. Удивляться можно этим человеческим жизням… А девочка, которая поставила спектакль – не знаю, за что сидит... И та умница, что всю музыку смонтировала – тоже. А одна из игравших в спектакле – красивая блондинка – тоже в заключении за превышение самообороны. Когда мы заходили в колонию, бабушка принесла передачу 18-летней внучке, которая сидит за то, что попыталась быстро заработать на перепродаже наркотиков. Училась в университете, была отличницей… Не деньги заработала, а максимальный срок. Милая, красивая, вышла бы замуж, работала, но – нет… Разные там души сидят.Говорят, время на воле и в тюрьме – не одно и то же. На воле дни летят, а в колонии все иначе. Несколько осужденных женщин сыграли мальчишек и мужчин. Ради репетиций жертвовали сном, потому что в эти мгновения они, словно, были на воле.- Я говорю: «Девочки, сцена нам нужна для того, чтобы высказаться. Есть боль – выскажи, выкричи ее». Мы для них больше терапевты души, чем педагоги. Там над кроватями висят флажки: зеленые и красные – над теми, кто предрасположен к суициду. И я понимаю, откуда это… Мы на свободе-то задаемся вопросами «как жить?», а у них выбора очень мало.Когда после спектакля педагог Татьяна Дондоковна Норбоева благодарила участниц за спектакль, у всех выступили слезы.- Она их учитель по математике, наставник и путеводная звезда, которая все пробивает для театра и их развития...Я не позволила себе ни одной слезиночки, – признается Марина Ланина. – Вот есть у меня возможность приходить и дарить тепло своей души – я буду это делать. Я нужна им как мама, как подруга, как педагог, как свет, радость, слез у них у самих хватает. Моей дочери 30 лет, а там 18-летние сидят. Рядом полковник сидел, они его поблагодарили за то, что дал им военную форму для спектакля. Но когда они вышли в платьицах, на каблучках, так мило стесняются. Кто как мог, наплели косички, чтобы волосы стали пышнее. «Я вас научу не волноваться!!!» – кричу я, хотя этому невозможно научить. Привезла им вкусняшку – тортик.А Евгений Винокуров купил и подарил колонии гитару, чтобы она передавалась из рук в руки. Театр им. Н. Бестужева дарил колонии то шторы, то костюмы.- Спросили, не старые ли, выбросили уже, наверное, а в ответ: «Нет-нет-нет!!! Нам все нужно!» – рассказывают артисты, которым после спектакля подарили подушки и грамоты.Но самый большой подарок – это радость этих женщин, конечно.- У меня лозунг один, где бы ты ни был – верь в себя. Может, и тюрьма тебе для чего-то. Может, ты там должен образование получить, к диссертации подготовиться и выйти в мир добрых дел наворотить. Я за то, чтобы верить в лучшее. Осужденные женщины смогли почувствовать себя актрисами, пусть тюремного, но, все же, театра. И это здорово!Фото: ГРДТ им. Н.А. Бестужева