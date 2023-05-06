В Бурятии катастрофически не хватает артистов

Улан-удэнские зрители стали замечать, что на сцене разных театров зачастую играют одни и те же актеры. Как выяснилось, такая тенденция в городе отмечается от безвыходности - в связи с кадровым голодом.С одной стороны, Улан-Удэ - театральный город. В нем успешно работают целых пять республиканских театров. С другой стороны, есть не радующая статистика. Регулярно гостями культурных учреждений становятся лишь 4% обывателей столицы Бурятии. Число зрителей почему-то не увеличивается в процентном отношении. Не от того ли, что публика все время наблюдает одних и тех же артистов на сценах большинства театров?- В стенах Русдрама голод кадров. У нас еще не было такой ситуации, чтобы мы брали артистов из соседних театров. Такое в первый раз. Мы делим их между Русским, Молодежным и даже Кукольным театрами. Это нормально? Я должна играть и мамку, и няньку, и эксцентричную мадам, и драму. В моем возрасте уже не может быть ежедневной занятости. Это физически тяжело, - говорит заслуженная артистка России Марина Ланина.За последний месяц труппу Русского драматического театра покинуло сразу шесть актеров. Одной из причин ухода профессионалов своего дела и любимых публикой артистов стал конфликт, разыгравшийся между художественным руководителем и частью труппы.Для и без того маленького коллектива это колоссальная потеря. Учитывая тот факт, что актерам приходится выступать не только на большой, но и на малой сцене. Играть многонаселенные (где задействовано много актеров. – Прим. авт.) спектакли стало почти некому.- Репетируя изо дня в день, мы «тащим» старые образы. Все наши актеры работают на износ. У меня, допустим, два спектакля «Ханума» (12+) и еще третий «На всякого мудреца довольно простоты» (12+). Совершенно разные роли. А хочешь не хочешь, ты все равно перемешаешь их в голове. В третьем спектакле я играю жесткую личность, а энергии уже такой нет. Потому что не успеваешь даже восполниться, - рассказывает Марина Ланина.Ситуация кадрового голода отмечается не только в Русдраме. Улан-удэнские театры, пытаясь выправить ситуацию, приглашают выпускников различных городских учебных заведений. Юные таланты рвут на части.- Сейчас выпустились молодые артисты. Мы их пригласили на работу и Молодежный театр. У ребят, безусловно, есть право выбора. Возможно, мы даже договоримся их делить. Чтобы они ходили и в Молодежный, и в Русский, - говорит художественный руководитель Русдрама Вячеслав Дьяченко.К слову, артистов в Бурятии не готовят. Это связано с тем, что здесь нет специального театрального курса. Выпускники проходят базовое актерское мастерство, но профиль выпуска другой - в республике выпускаются будущие режиссеры массовых мероприятий и любительских театральных коллективов.- Профессия артиста заключается в том, что он удивляет зрителя своим талантом. Безусловно, есть у нас артисты старой школы, хорошие профессионалы своего дела. Но таких мало. Театральные вузы дают набор специальных дисциплин. Во время обучения артистов заставляют работать над собой и развиваться. Но после выпуска они предоставлены сами себе. В дальнейшем ленятся и не самосовершенствуются, - констатирует Вячеслав Дьяченко.Отсутствие целенаправленной актерской подготовки вдобавок связано и с истощением педагогических составов. Мастодонты кафедр театрального мастерства ушли на пенсию. Выпускников московских и питерских вузов, несущих за собой культуру центральных городов России, осталось единицы. В связи с чем просели методы и уровень взращивания специалистов.Хотя даже выпускаемые в Улан-Удэ кадры в местные театры не спешат. Выпускники по большей части хотят работать в Москве.- Когда в труппе появляются артисты других театральных школ, происходит синтез и взаимообмен опытом. Это обогащает театр. Но, к сожалению, на сегодняшний день отмечается тенденция: «в Москву, в Москву, в Москву!». Все хотят покорять столичные сцены. Однако стоит заметить, что там пресыщен артистический рынок. А мы такой роскошью не обладаем. В Москве ты уволил актера и тысяча стоит у дверей, а в Улан-Удэ каждый на особом счету. Этим некоторые артисты и пользуются. Позволяют себе вседозволенность и манипуляции, - отмечает художественный руководитель Русдрама.Может быть, тогда стоит приглашать артистов из других городов? Русдрам стабильно этим занимался. Но бывает, что уходят и приезжие. Многое зависит от того, как принимает новичков уже устоявшийся коллектив. И здесь уже не может помочь ни министерство культуры, ни художественный руководитель. Соперничество и зависть есть как в обычной жизни, так и в театральной. Буквально в четверг одна из приглашенных актрис отыграла свою роль на сцене в последний раз. Театр потерял талантливую выпускницу Московского государственного института культуры.Приглашенным артистам не только нужно создать доброжелательную атмосферу в коллективе, но также предоставить условия жилья и хорошую заработную плату.- В театрах всегда не хватает финансирования, а с его помощью можно было бы многое решить. Касаемо того, что есть внутри, то здесь необходимо решать проблемы с культурой взаимоотношений и дисциплиной. Все остальное у нас есть и будет. Сейчас театр, вопреки сложившимся обстоятельствам, продолжает работать. Мы получаем поддержку минкульта и зрителя, - говорит Вячеслав Дьяченко.Пока же актеров продолжают зазывать из ближайших городов: Иркутска, Хабаровска, Красноярска и прочих. Однако многие к нам приезжают как на вахту. Для них работа в улан-удэнском антураже лишь временный доход. Действительно вкладывать душу смогли бы только местные профессионалы, например подрастающее поколение. Возможно, есть смысл делать ставку на него и открыть для этого актерский факультет.- Бурятии хорошо знакомы проблемы, характерные для многих регионов России. Это отток населения и нехватка кадров, в том числе в профессиональных коллективах республиканских театров. В республике предпринимаются меры по решению этих проблем. С 2014 года республика принимает активное участие в реализации программы целевого обучения. Она предполагает заключение трехстороннего соглашения: между вузом, организацией-работодателем и студентом. При этом организация-работодатель предусматривает меры социальной поддержки молодежи: это стипендии и оплата проезда до места обучения. Окончив вуз, выпускник должен вернуться в Бурятию и трудоустроиться в организации, которая его направила, - прокомментировали в Министерстве культуры Республики Бурятия.В настоящее время по этой программе в ведущих творческих образовательных организациях страны обучаются 146 студентов, из которых 37 человек учатся по целевому направлению.- Работа в этом направлении дает свои плоды, и на сегодняшний день в учреждениях культуры уже трудятся 15 специалистов - наши первые «ласточки», прошедшие обучение по целевому направлению. После окончания Московской, Санкт-Петербургской и Новосибирской консерваторий вернулись в Бурятию и трудоустроились в Колледж искусств и театр оперы и балета шесть специалистов. В этом году еще восемь выпускников начали свою трудовую деятельность в учреждениях культуры республики, - сообщает министерство.Так, в 2021 году по целевому направлению в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге поступила целая студия для Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» в составе 15 человек. В ближайшие годы театр пополнится новыми кадрами. Среди них будут режиссеры, художники-постановщики, художники-технологи, светорежиссеры, продюсеры, бутафоры.- В прошлом году набран курс, и в настоящее время ребята обучаются во ВСГИК для того, чтобы пополнить кадры Государственного русского драматического театра, - сообщил минкульт.Остается надеяться, что со временем кадровый голод в театрах города будет ликвидирован. Точно так же как и решатся другие внутренние проблемы культурных учреждений. Как показала практика, гармоничная работа возможна только в тех учреждениях, где между руководителем и его сотрудниками налажен контакт и есть взаимоуважение. Тем более если речь идет о творческих личностях, которые сегодня на вес золота.Фото: А. Даниловой