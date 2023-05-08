Культура 08.05.2023 в 09:17

«БАТО» добрался до Ельцин Центра

Выставка стрит-арта «Бурятский Андеграунд» открывается в Екатеринбурге
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Текст: Номер один
«БАТО» добрался до Ельцин Центра
«БАТО» — объединение молодых художников, дизайнеров и музыкантов, возникшее в Улан-Удэ (сейчас участники живут в разных городах России). Через практики стрит-арта, барельефы, печатную графику и образы, связанные с буддийской мифологией, художники раскрывают социальные проблемы своего региона. Музыканты объединения, которые также выступают как команда "Бурятский Андеграунд",  используют национальные мотивы для создания перформансов во время своих выступлений, дизайнеры — для создания принтов на одежде. На выставке в Ельцин Центре собраны работы, созданные художниками и дизайнерами объединения за последние пять лет.

«В отличие от монгольского искусства, которое во многом испытало на себе влияние ремесел Китая и северных мусульманских государств, Буряад Зураг — в переводе на русский „бурятская картина“ или „бурятское искусство“ — более дикое и необузданное, от него веет первобытным хаосом. Сейчас, в первой четверти XXI века, бурятское искусство воспринимается как нечто существовавшее всегда, однако еще 80 лет назад говорить о нём можно было разве что в контексте религии, прикладных ремесел и фольклора. Что будет с ним ещё через 80 лет, не знает никто. Что такое бурятское искусство? И существует ли оно? И если оно действительно есть, то это уж точно не изображение коней, юрт, дацанов или людей в старинных костюмах, а отображение внутреннего мира тех, кто считает себя бурятами. Того, что наполняет их, когда им скучно, когда им весело и когда им одиноко, отражение их страхов и их надежд, переданное красками, глиной, движениями тела, фотографиями, масками и грустными постами в соцсетях, нотами и словами, просто и честно»,

- рассказывает один из участников художественного объединения Максим Дашинимаев.

Выставка пройдет в Екатеринбурге в Ельцин Центре с 13 мая по 16 августа. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один
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