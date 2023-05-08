«БАТО» добрался до Ельцин Центра

«В отличие от монгольского искусства, которое во многом испытало на себе влияние ремесел Китая и северных мусульманских государств, Буряад Зураг — в переводе на русский „бурятская картина“ или „бурятское искусство“ — более дикое и необузданное, от него веет первобытным хаосом. Сейчас, в первой четверти XXI века, бурятское искусство воспринимается как нечто существовавшее всегда, однако еще 80 лет назад говорить о нём можно было разве что в контексте религии, прикладных ремесел и фольклора. Что будет с ним ещё через 80 лет, не знает никто. Что такое бурятское искусство? И существует ли оно? И если оно действительно есть, то это уж точно не изображение коней, юрт, дацанов или людей в старинных костюмах, а отображение внутреннего мира тех, кто считает себя бурятами. Того, что наполняет их, когда им скучно, когда им весело и когда им одиноко, отражение их страхов и их надежд, переданное красками, глиной, движениями тела, фотографиями, масками и грустными постами в соцсетях, нотами и словами, просто и честно»,



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