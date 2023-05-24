Культура 24.05.2023 в 13:41
Русский язык: вчера, сегодня… И завтра
Английский, русский и китайский — три главных международных языка, считает большинство россиян
Текст: Номер один
Откуда пошла славянская письменность
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они создали славянский алфавит. Этот факт оказался известен четырем из десяти россиян (41%), на открытый вопрос о создателях славянского алфавита они дали правильный ответ, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры.
Каждый второй признался, что не знает, кто именно является автором первой русской азбуки (56%), еще 3% предложили свою версию. Среди предложенных россиянами вариантов звучат такие имена, как Ярослав Мудрый, князья Борис и Глеб, один из первых русских книгопечатников Иван Федоров, Михаил Ломоносов, а также писатель и этнограф, автор знаменитого словаря Владимир Даль.
Сегодня словари подсказывают нам не только значения слов, но и их происхождение, и верное ударение, и уместность употребления в речи. Каждый второй россиянин полагает, что именно то, что отражено в словарях, должно считаться нормой современного русского языка (50%). В то же время язык — живая, изменчивая стихия, и люди не всегда говорят так, как предписывают словари. Позиция, согласно которой нормой современного русского языка должно считать то, как говорит большинство жителей нашей страны, близка 37% россиян — с 2009 года это максимум.
Сторонниками речи «по словарям» чаще являются россияне с высшим образованием (61%), столичные жители (60%), активные потребители интернета (55%) и граждане 35-44 лет (60%). За «живой» язык как норму чаще выступают граждане старшей возрастной группы (44%); те, кто не имеет высшего образования (41-43%), и активные телезрители (50%).
О языках глобально
Мировыми называются языки, которые используются в сфере официальных международных отношений. Например, ООН официальными мировыми языками признает английский, французский, испанский, русский, арабский, китайский и хинди. Россияне на открытый вопрос о языках мирового значения указали почти все эти языки, но с разным «весом». В топ-5 языков мирового значения наши сограждане включили английский (80%), русский (65%), китайский (48%), немецкий (12%) и французский (9%). Больше 2% ответов набрали также испанский (5%) и арабский (2%).
За пять лет представления россиян о языках мирового значения изменились. С 2018 года стали реже называть английский (–11 п.п.), немецкий (–16 п.п.) и французский (–14 п.п.) языки, а китайский, напротив, — чаще (+8 п.п.). Такие результаты позволяют предположить, что Китай в представлениях россиян стал иметь больший вес на международной арене, а Европа — меньший.
Представления о языках мирового значения в большей степени обусловлены возрастом, уровнем образования, предпочитаемым каналом получения информации и урбанизированностью: восприятие русского как языка мирового значения ближе россиянам старше 45 лет (72-73%), гражданам со средним специальным образованием (72%), сельским жителям (70%) и жителям небольших населенных пунктов до 100 тыс человек (71%), а также активным телезрителям (76%) и тем, кто предпочитает и ТВ, и интернет (70%).
Глобализация затрагивает интеграцию не только экономик, но и обществ, а значит, их культур и языков. Но в возникновение в ближайшие сто лет одного общемирового языка россияне не верят (только 5%), каждый второй считает, что с языками ничего не произойдет и все останется как есть (52%), а треть сограждан склоняются к тому, что сохранятся несколько самых крупных языков, а остальные исчезнут (36%). Мнение об «укрупнении» мировой языковой среды чаще разделяет молодежь (48%), а в то, что языки никак не трансформируются, чаще верят жители обеих столиц (64%).
Фото: unsplash.com
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они создали славянский алфавит. Этот факт оказался известен четырем из десяти россиян (41%), на открытый вопрос о создателях славянского алфавита они дали правильный ответ, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры.
Каждый второй признался, что не знает, кто именно является автором первой русской азбуки (56%), еще 3% предложили свою версию. Среди предложенных россиянами вариантов звучат такие имена, как Ярослав Мудрый, князья Борис и Глеб, один из первых русских книгопечатников Иван Федоров, Михаил Ломоносов, а также писатель и этнограф, автор знаменитого словаря Владимир Даль.
Сегодня словари подсказывают нам не только значения слов, но и их происхождение, и верное ударение, и уместность употребления в речи. Каждый второй россиянин полагает, что именно то, что отражено в словарях, должно считаться нормой современного русского языка (50%). В то же время язык — живая, изменчивая стихия, и люди не всегда говорят так, как предписывают словари. Позиция, согласно которой нормой современного русского языка должно считать то, как говорит большинство жителей нашей страны, близка 37% россиян — с 2009 года это максимум.
Сторонниками речи «по словарям» чаще являются россияне с высшим образованием (61%), столичные жители (60%), активные потребители интернета (55%) и граждане 35-44 лет (60%). За «живой» язык как норму чаще выступают граждане старшей возрастной группы (44%); те, кто не имеет высшего образования (41-43%), и активные телезрители (50%).
О языках глобально
Мировыми называются языки, которые используются в сфере официальных международных отношений. Например, ООН официальными мировыми языками признает английский, французский, испанский, русский, арабский, китайский и хинди. Россияне на открытый вопрос о языках мирового значения указали почти все эти языки, но с разным «весом». В топ-5 языков мирового значения наши сограждане включили английский (80%), русский (65%), китайский (48%), немецкий (12%) и французский (9%). Больше 2% ответов набрали также испанский (5%) и арабский (2%).
За пять лет представления россиян о языках мирового значения изменились. С 2018 года стали реже называть английский (–11 п.п.), немецкий (–16 п.п.) и французский (–14 п.п.) языки, а китайский, напротив, — чаще (+8 п.п.). Такие результаты позволяют предположить, что Китай в представлениях россиян стал иметь больший вес на международной арене, а Европа — меньший.
Представления о языках мирового значения в большей степени обусловлены возрастом, уровнем образования, предпочитаемым каналом получения информации и урбанизированностью: восприятие русского как языка мирового значения ближе россиянам старше 45 лет (72-73%), гражданам со средним специальным образованием (72%), сельским жителям (70%) и жителям небольших населенных пунктов до 100 тыс человек (71%), а также активным телезрителям (76%) и тем, кто предпочитает и ТВ, и интернет (70%).
Глобализация затрагивает интеграцию не только экономик, но и обществ, а значит, их культур и языков. Но в возникновение в ближайшие сто лет одного общемирового языка россияне не верят (только 5%), каждый второй считает, что с языками ничего не произойдет и все останется как есть (52%), а треть сограждан склоняются к тому, что сохранятся несколько самых крупных языков, а остальные исчезнут (36%). Мнение об «укрупнении» мировой языковой среды чаще разделяет молодежь (48%), а в то, что языки никак не трансформируются, чаще верят жители обеих столиц (64%).
Фото: unsplash.com