Театр «Байкал» выступит с концертом в Кремле

Один из ведущих коллективов Республики Бурятия – Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал» даст первый сольный концерт на главной сцене страны. Аутентичная музыка, народные и стилизованные песни, обрядовые и современные танцы наполнят многотысячный зал Государственного Кремлевского дворца, - сообщает Минкульт РБ.Сцена Кремля знакома коллективу театра не понаслышке. «Байкал» не единожды выступал на правительственных концертах в честь государственных праздников России. Однако первый сольный концерт - событие особенное.14 ноября 2023 года театр песни и танца «Байкал» представит музыкально-хореографический спектакль-стихию «Дух предков». Спектакль «Дух предков» – это уникальный спектакль, который построен на мифах и легендах монголоязычных народов. В красоте и самобытности старинных песен, танцев, музыки и игры артистов вы услышите историю о Тотемах-прародителях родов и племен, населяющих Великую Степь от озера Байкал и до Кукунор, от Амура и до Алтайских гор – о Степном Волке, о Белой Лебеди, о Синем Быке и о Пестром Налиме. По древним традициям в их честь проводятся массовые летние Тайлганы – обряды и игрища. Ведь именно тот человек, кто почитает свой род, получит покровительство духов предков, говорят в народе.Спектакль «Дух предков» обладатель Премии правительства РФ в области культуры и искусства, а автор и режиссер-постановщик – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дандар Бадлуев.15 ноября 2023 года балет театра, ставший победителем нашумевшего Всероссийского телепроекта «Танцуют все!» канала Россия 1, представит зрителям шоу «Звезда кочевника».Победа коллектива в танцевальном проекте «Танцуют Все» прогремела на всю страну, где они продемонстрировали разные стили и направления хореографии. Вдохновленные своей победой, коллектив и художественный руководитель, автор проекта и хореограф Жаргал Жалсанов создали уникальное танцевальное шоу «Звезда кочевника». Совмещая традиционные народные стили танца с современными направлениями хореографии, артисты создают мир кочевника, который всегда в пути за своей звездой, в поисках жизни и энергии, прорывая пространство времени и смыслов.Национальные танцы, Хип-хоп, Контемпорари, Модерн, Вог и Деми-классика становятся языком для рассказа о безграничном и в то же время хрупком мире кочевника. Живой звук национальных инструментов и современная электронная музыка, звучание горлового и протяжного пения под ритмы скачущего коня и драйв техно, звуки и свист степей создают музыкальный мир на грани прошлого и будущего.Коллективу театра Байкал 80 лет, и сегодня это один из ведущих творческих коллективов страны. Обладатель звания «Лучший национальный театр России» премии «Звезда театрала» представит на сцене Кремлевского дворца единственный показ легендарного спектакля, которому рукоплескали зрители Италии, Бельгии, Германии, Монголии, Франции, Испании, Китая, Голландии и регионов России. И теперь, в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, зрители могут встретиться с любимым коллективом театра Байкал, спектаклем «Угайм сулдэ – Дух предков» и шоу «Звезда кочевника».Билеты есть на сайте театра «Байкал». Действует «Пушкинская карта».Возрастное ограничение 6+